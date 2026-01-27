我是廣告 請繼續往下閱讀

為落實「防範為先」的少年犯罪預防理念，高雄市政府少年輔導委員會(以下簡稱少輔會)與警察局少年警察隊(以下簡稱少年隊)攜手培力志工宣導劇團，透過貼近少年生活的戲劇表演，深入校園與社區進行普及性犯罪預防宣導，讓法治教育不再生硬，而是以溫暖、有感的方式走進人心。志工宣導劇團自民國107年成立，迄今邁入第9年，由一群來自各行各業、從零開始的素人志工組成。劇團以少年日常生活情境為題材，透過短劇演出呈現防(反)毒、防(反)詐、防(反)霸凌、網路安全、性別平等及性騷擾防治等重要議題，並由少年隊與少輔會人員接續擔任講座，深化法治觀念與自我保護意識。114年度共辦理41場次校園及社區宣導活動，宣導對象擴及6,429人次，宣導後問卷平均答對率高達95.6%，顯示以戲劇結合法治教育的宣導模式，能有效提升少年對法律知能與風險辨識的理解與記憶，成效深獲各界肯定，邀約場次年年滿檔。為因應時代變遷與少年樣貌轉變，劇團自109年起持續精進內容，特別邀請已故韓江導演、快樂鳥劇團曾秀玲導演及豆子劇團葉俊伸團長等專業師資，協助劇本修正與排練指導。導演表示，雖然志工皆非科班出身，但每一次排練與演出，都能深刻感受到志工們對戲劇的投入與對少年的真誠關懷。志工分隊長熊燕分享，經常帶領團隊前往偏鄉學校服務，看到孩子們熱烈的回饋與真誠的笑容，所有辛勞都化為感動。她感性表示，少年隊與少輔會不只是舞台，更像家人，讓她學會「用戲劇守護、用行動陪伴」。志工劇團小隊長蕭明達也提到，雖然每週固定練習相當辛苦，但想到是為了守護下一代，就覺得一切都很值得。少年隊陳仁正隊長(兼任少輔會執行秘書)表示，志工劇團的成立不僅創造終身學習與老少共學的機會，更讓法治與犯罪預防觀念能以輕鬆幽默的方式傳遞，拉近與少年及民眾的距離，讓重要訊息更容易被理解並深植心中，更間接連結家庭親子關係。想了解更多志工劇團的宣導成果，歡迎搜尋「高雄市政府少年輔導委員會」臉書粉絲專頁；也誠摯邀請有熱情、有行動力的市民朋友加入少年隊與少輔會志工行列，持續招募中。