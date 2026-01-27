我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣民眾黨立法院黨團昨自提軍購特別條例，將行政院版國防特別條例原規劃上限1兆2500億元大幅刪減至4000億元。對此，民進黨王定宇今（27）日表示，東拼西湊用抄的還抄錯，完全無視建造國防的體系化概念、扯國防後腿；他呼籲，民眾黨立委黃國昌縱使要自己提版本，請一併將國防部的專業版本一併付委，不要拿2300萬人的國防安全當成政治鬥爭的籌碼。台灣民眾黨立法院黨團昨天提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統等5項採購項目，總額上限為新台幣4000億元，採1年1期方式編列。對此，王定宇質疑，什麼時候台灣的民意代表竟然可以自己編預算，要國防部買什麼武器、不准買什麼武器？王定宇批評，東拼西湊用抄的還抄錯，完全無視建造國防的體系化概念，例如要買M109A7，卻不通過在台建立高品質彈藥產鏈、要買防空飛彈，卻不通過整合各個系統的現代化C2，不僅外行還自已以為是，「草包卻驕傲的認為自己的版本，優於台美專業軍事人員無數次會議決定的內容！」王定宇質疑，為什麼要全數刪除台美合作在台灣建立軍工供應鏈的大好機會？建立供應鏈不僅平時可以透過合作的美方通路拼經濟，戰時更是戰備軍需自給自足的後勤維保關鍵。王定宇續指，為什麼要刪除「去除紅色供應鏈」，難道台灣的國防可以靠中國供應嗎？難道不知道美歐等自由民主國家都要求軍工業去除紅色供應鏈嗎？「每年編每年審，這樣還是特別預算嗎？」王定宇指出，大項目軍事投資常常是數個年度持續進行才會形成戰力，這種編列法，不僅如同年度預算，失去特別預算的意義和功能，更是增加軍事投資的不確定性。王定宇感嘆，一個外行的民意代表，仗勢著自己的權力，恣意違憲地越俎代庖地做國防部的職權，為什麼要這樣扯國防的後腿；他呼籲，黃國昌縱使要自己提版本，請一併將國防部的專業版本一併付委，不要拿2300萬人的國防安全當成政治鬥爭的籌碼。