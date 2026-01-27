我是廣告 請繼續往下閱讀

南韓天團BTS（防彈少年團）回歸進入倒數，新專輯《Arirang》將於3月20日發行，4月隨即展開世界巡演，每個國家都是3場起跳，其中墨西哥站預計於2026年5月7日、9日、10日連唱3場，卻因需求過於驚人掀起罕見「外交級」插曲。官方統計顯示，當地約有100萬人搶購僅15萬張門票，供需嚴重失衡，迫使墨西哥總統克勞蒂亞薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）親自寄出外交書簡，向南韓總統李在明請求協助爭取加開場次，直言：「大家都想去！」墨西哥總統克勞蒂亞薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）週一在每日晨間記者會上親自說明此事，透露她已正式致函南韓總統李在明，爭取BTS在墨西哥加場，她表示，目前約有100萬名年輕人想搶票，但實際釋出的門票只有15萬張，需求與供給嚴重失衡，也成為她主動出面協調的主因。BTS此次世界巡演墨西哥站，預計於2026年5月7日、9日、10日登上GNP Seguros Stadium，一共3場，門票日前正式開賣後，15萬張瞬間完售，大批粉絲在第一波搶票中鎩羽而歸，也引發後續爭議。部分消費者已向墨西哥消費者保護機構投訴，指出售票過程疑似出現黃牛代刷、機器人違規搶票等問題。墨西哥消費者保護機構證實，已對Ticketmaster展開調查，並因BTS售票過程中出現「濫用且不公平的行為」，對全球大型門票轉售平台StubHub與Viagogo祭出制裁，但相關細節尚未公開說明。該機構也指出，Ticketmaster官方售價約落在100至1030美元之間，但週一在轉售平台上，門票價格已被炒到超過5300美元（約台幣16萬元），相關公司截至目前尚未回應置評請求。針對這波售票亂象，墨西哥消費者保護機構強調，未來將協助制定更明確的新指引，要求演唱會與音樂祭在開賣前就必須清楚確立價格與座位配置，同時加強管控機制，避免類似爭議再度發生。