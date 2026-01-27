我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲日前自爆，他近日拜會民進黨團總召柯建銘時，曾向對方提議若《人工生殖法案》通過，他會來處理總預算及軍購，要「給對方一個台階下」，遭執政黨狠批把人民安全當政治籌碼。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（26）日認為，柯文哲是想藉此對綠營示好，但卻自私到以為有空間；綠營要談軍購也是去和藍營談條件，不是和柯文哲談。柯文哲25日參加青年論壇時坦言曾提議拿代孕換軍購，引綠委猛力抨擊。吳子嘉昨對此評論表示，《人工生殖法》有那麼重要嗎？柯文哲只是隨便找個理由出賣藍白合、丟包藍軍。吳子嘉認為，藍白合不是柯文哲打下的天下，是現任主席黃國昌促成的，柯文哲一方面要重新主導局勢，另一方面有意藉此向綠營示好，換取自己的官司少判一點、關的時候舒服一點。吳子嘉更直言，他認為總統賴清德根本不希望和藍白有和解的空間，如果有想要軍購預算過關，條件也是跟藍營談，不需要跟柯文哲談。柯文哲自私到自以為有空間，事實上是在破壞藍白合，民眾黨的根基也會一起被毀。