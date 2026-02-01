我是廣告 請繼續往下閱讀

▲志效過去曾因為肉肉的體型被網友嘲笑。（圖／翻攝自韓網）

韓國女團TWICE隊長志效今（1）日29歲了！身為隊長的志效其實一路走來並不順利，她曾在出道前，參加選秀節目《SIXTEEN》時，因為肉肉的身材而引來眾嘲，就連JYP娛樂社長朴軫永，都曾直言她跳舞笨重。不過這沒有打倒志效，反而成為她的動力，狠甩16公斤造就現在的超狂比例，豐滿上圍與纖細小蠻腰，直接變成TWICE辣妹代表。而瘦下來後，她原本就看似混血的五官，也顯得更加立體有特色。志效因像混血兒般的立體五官，在8歲就被JYP娛樂看中，成為旗下演員預備生，直到過了7年才轉為偶像練習生。在2014年，志效曾被選進女團6MIX出道計畫中，但該團體最終未能出道，這也讓苦等多年的志效一度陷入低潮，還因壓力太大導致內分泌失調，體重隨之暴增。但在隔年，志效又迎來了另一個出道機會，也就是女團選秀節目《SIXTEEN》。然而因為體重暴增的關係，志效便以較為肉肉的形象登上了《SIXTEEN》，雖然展現出多年累積的超強實力，渾厚嗓音、超強舞蹈控制都備受外界稱讚，但肉肉身材卻讓她成為網友嘲笑的對象，甚至曾被JYP社長朴軫永直言「跳舞看起來很笨重」。雖然最後志效憑實力成為TWICE成員，還被選為隊長，但罵聲也沒有消停，不過這並沒有打倒志效，反而成為她繼續努力、成長的動力，化悲憤為力量開始了減肥之路，不僅超嚴格控制飲食，還天天到健身房報到，有閒時還會去上皮拉提斯課程，直接狠甩16公斤，練就了超火辣的肌肉曲線。而在瘦身成功後，志效不僅擁有超驚人的11字腹肌，胸型也靠著努力健身下逐漸矯正，成為團內的火辣美胸代表。除此之外，志效的五官也變得比以往更加立體，被大讚是團隊外貌擔當之一。成功的減肥之路，讓志效不僅成為了女性的減肥模範，也扭轉了當初酸民對她的看法，靠著超強實力衝上人氣高峰。2月1日除了是志效的生日外，還有多位明星也在這天同歡，像是日本藝術家村上隆、AKB48成員藤江麗奈、台灣Youtuber阿翰、韓國男團NCT成員道英等人，也都是今天的壽星，大家一起來祝他們生日快樂吧！