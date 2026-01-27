又有可愛貓星人要找家了！嘉義縣家畜疾病防治所日前查獲非法繁殖場，因此沒入28隻品種貓，大多數都是2歲以下的年輕貓咪，品種包含英國短毛貓、曼赤肯、英國長毛貓、小步舞曲。近期防治所也公布了認養訊息，線上登記已於1月26日開放，一直到1月30日截止，隨後在2月8日直播抽籤，抽出幸運新主人！

嘉義28隻品種貓開放認養！資格、認養方式一次看

嘉義縣家畜疾病防治所日前查獲縣內的非法繁殖場，隨即沒入28隻品種貓，近期舉辦「喵星人命定配對活動」，因為品種貓認養總會吸引大批有意願飼主，為求公平而舉辦了登記抽籤活動，除了28隻品種貓之外，還增加救援安置1隻混種貓咪的曝光率，一起參與這次活動。

嘉義縣家畜疾病防治所也表示，為了後續追蹤貓隻飼養狀況，本活動僅限戶籍在「嘉義縣」且「年滿18歲」之民眾登記參加，特定寵物相關業者也不得參加。

家畜疾病防治所也表示，每位民眾可登記多隻貓，惟至多以中籤1隻貓為原則，若重複中籤則以首次中籤之貓隻為主，其餘中籤貓隻將由備取遞補。

▲嘉義防治所也公布了認養訊息，線上登記已經於1月26日開放，一直到1月30日截止，隨後在2月8日直播抽籤。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所）
嘉義品種貓登記認養懶人包

認養意願登記期間：1月26日（一）上午8時至 1月30日（五）下午5時。
抽籤時間：2月8日上午10時公開直播抽籤。

飼主資格：設籍嘉義縣且年滿18歲民眾。

活動登記表單：點此

活動方式：民眾線上填寫表單登記認養意願並說明飼養環境及飼養方式，經資格審核後公開抽籤，每隻貓抽取認養人正取1名、備取2名。

活動舉辦地點：嘉義縣動物保護教育園區

28品種貓+1混種小可愛認養名單一次看

▲嘉義縣28隻品種貓認養名單一次看（圖／嘉義縣家畜疾病防治所）
▲嘉義品種貓認養名單、貓咪年齡、外觀、身體特徵。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所）
▲（圖／嘉義縣家畜疾病防治所）
▲嘉義品種貓認養名單、貓咪年齡、外觀、身體特徵。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所）
▲嘉義品種貓認養名單、貓咪年齡、外觀、身體特徵一次看。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所）
▲可愛的混種小奶貓也在等待著一個家。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所）
資料來源：嘉義縣家畜疾病防治所

