▲王識賢（如圖，資料畫面）近期捲入工作放鳥風波，經紀人出面澄清，和對方根本沒有簽約。（圖／記者吳翊緁攝影）

歌手王識賢近年憑藉電影《角頭》裡的霸氣形象再度翻紅，但他近日捲入工作放鳥風波。有剛辦完婚禮的新人指控，原本談定王識賢要擔任婚禮歌手，訂金也付了，在宴客前一天臨時取消，讓新人措手不及，氣得新人上網爆料。對此，王識賢經紀人出面回應表示，先前有人來接洽活動，因檔期已在第一時間回絕，且和對方也沒有任何合約。對方訂金究竟付給誰，她並不知情。根據《鏡週刊》報導，該名新人在網路上發布一篇題為「在自己婚禮上遇到雷」的長文指出，在去年10月就透過窗口敲定王識賢於今年1月中旬的婚禮演出，內容包含演唱4首歌曲及拍照互動，約45分鐘。雙方當下簽訂合約，新人在婚宴前一週就已結清尾款。雖然中間一度傳出王識賢因拍戲行程可能撞期，但新人方也傳達可以提前取消。直到婚宴前3天，窗口都還表示，若真的分身乏術會早說，殊不知到了婚禮前一天早上，對方才突傳訊告知因拍戲無法到場。讓音響設備都已租好的新人傻眼，事後追討違約金時，還一度被以合約沒寫取消要賠為由推託，經協調對方才勉強承諾賠償一成唱酬。對此，王識賢的經紀人出面駁斥，強調：「這場活動確實有人來詢問，但第一時間因檔期問題就已回絕。」她表示，自家公司根本沒有簽過這份合約，也不清楚對方的訂金流向何處，對於被捲入此風波感到莫名其妙，「我們也很想知道，到底誰讓這件事演變成這樣？」隨後，負責聯繫的公關公司也出面說明是溝通誤會，藝人方一開始就未答應演出，完全不知情。最終新人表達歉意，爆料文章也已下架。