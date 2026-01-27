易經專家王老師在臉書粉專「王老師幫幫我·生活中的易經開運策略」中表示，2月3日（週二）正是土地公的尾牙，不僅象徵一年圓滿落幕，也是招財、補財庫的重要時機。王老師提醒，土地公尾牙供品以甜食為佳，參拜吉時落在上午7點至下午3點，無論是業務、老闆、轉職族或去年有進帳者，都適合把握時機向「神界里長伯」表達一年來的收穫與謝意，為新年度財運鋪路。
2/3土地公尾牙「補財庫關鍵時機」！供品別選錯：最好要甜食
王老師分享，土地公就像「神界的里長伯」，日常要處理的事情繁多，因此供品準備得是否討喜格外重要。拜土地公不妨先給「甜頭」，甜食較容易讓神明留下好印象，也更容易在眾多信眾中被記住。
在土地公尾牙這一天，「感謝比祈求更重要」。參拜時不應只急著許願未來的財運，而是要回頭盤點這一年受到哪些照顧，例如賺到了哪些錢、工作是否順利、是否避開突發狀況，都可以一項一項誠心向土地公說明。王老師強調，唯有先把感謝說清楚，接下來的祈求才更容易獲得回應。
土地公尾牙「拜拜吉時、供品、地點」一次看
至於參拜時間，當天的招財吉時落在上午7點至下午3點之間。若有補財庫需求，疏文中務必要寫入具體的感謝內容，而非單純求財。王老師點名，業務人員、公司負責人、店面經營者，以及2025年已有實際收入進帳的人，都非常適合在這天前往祭拜土地公。
在供品準備上，王老師也提供完整建議，包括三色金紙（壽金、刈金、福金）或整盒福德正神發財金；象徵步步高升的發糕、年糕；代表好事發生的花生糖；酒則寓意健康長壽、財源長久；鮮花需成對；四果象徵四季平安，水果以單數為佳。若想更貼近心意，也可準備自己平時喜愛的食物，但以素食為主較為合適。
參拜地點可選擇住家附近、最了解個人狀況的轄區土地公；公司或店面周邊、守護事業與財庫的土地公；或是平時常去、互動頻繁、感覺磁場契合的土地公廟，都是不錯的選擇。
王老師建議，公司行號與店面經營者，可感謝土地公庇佑一年來的業績與客源；準備轉職或啟動新計畫的人，則可向土地公結算舊年度，並請求新年度指引；若是單純補財庫、求財運，更建議準備正式疏文，展現誠意與重視。
資料來源：臉書粉專「王老師幫幫我·生活中的易經開運策略」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
