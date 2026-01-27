我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方破獲藏在逢甲商圈中的同志色情會會館。（圖／民眾提供）

台中市逢甲商圈竟藏同志色情會館！警方日前接獲線報，指稱一處標榜「男性交友」的休憩空間，實則從事不法色情活動。為了破獲這間隱密性極高的會館，警方特別派出3名體格精壯的「天菜級」員警喬裝成顧客，甚至配合業者規定「脫到僅剩內褲」入場執行任務，最終成功搗破這處淫窟，順利查扣保險套、潤滑液、蒙面面具等證物，更將45歲姚姓負責人與2名消費者帶回警局，依妨害風化等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。警方獲報，逢甲商圈一處會館表面上打著男性交友休憩空間的旗號，實則暗地經營色情交易，入場者除了支付500元門票外，還需額外負擔包廂費用，在內觀賞成人影片並自由從事色情活動。為了確實掌握犯罪證據，台中市第六警分局特別指派3名外型精壯帥氣、符合同志圈「天菜」標準的員警，喬裝成顧客潛入調查。由於業者還訂定「遊戲規則」要求進場男性必須全身脫光、僅能穿著一條內褲，3名員警為了不讓對方起疑只能照著規定走，並自然融入對話與互動，成功在昏暗燈光與擁擠環境中觀察、記錄進出人員，確認該會館確實涉及不法情事。警方調查，該會館內部空間規劃相當縝密，總共隔出10間風格各異的包廂，裏頭包含配備床具的獨立單間，以及充滿異國情調的日式榻榻米房，甚至設有專門播放成人影片的視聽空間以增進氣氛，且每個包廂均沒有房門，可以說是相當開放。此外，更有大通舖形式，專供顧客進行「多人運動」，業者在現場準備了大量的保險套、潤滑液與情趣吊床，甚至還提供變裝面具供人配戴。在警方掌握充分證據後，專案小組立即持搜索票展開突擊搜查，在會館倉庫內，搜出大批供客人使用的保險套、潤滑液及蒙面面具等證物，更當場查獲正躲在包廂內觀看成人影片的2名男性消費者，以及涉嫌經營色情場所的45歲姚姓負責人，3人被帶回警局訊問後，全案依妨害風化等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。