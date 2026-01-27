我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝金燕在〈練舞功〉的造型如今看來略顯老氣。（圖／翻攝自YouTube華特音樂）

電影《陽光女子合唱團》口碑爆棚，去年上映後至今票房已突破2.5億元，而劇中謝金燕的〈練舞功〉也被拿來翻唱，搭配簡單的舞蹈動作，成為現在社群上爭相Cover的歌曲。事實上，〈練舞功〉是2013年發行的歌曲，如今再看一次MV會發現，謝金燕根本是逆生長，現在比13年前更加年輕，非常驚人。在電影《陽光女子合唱團》中，陳意涵組成合唱團想在聯歡會上表演，當作跟女兒告別的美好回憶，謝金燕的〈練舞功〉就是選曲之一，經過NIKE老師改編，人人都能輕鬆上手，跳出屬於自己的特色。而許多追完電影的粉絲，也重新複習〈練舞功〉MV，不少人發現謝金燕竟然越活越年輕，當年的MV中雖然身材依舊很好，但大旁分和大捲顯得有點老氣，現在她留著妹妹頭，看上去年輕許多，留言區也掀起討論。《陽光女子合唱團》堪稱國片許久未出現的奇蹟，口碑效應直到上片兩週後才出現，賣座數字突飛猛進，甚至把《阿凡達：火與燼》打下冠軍王位，之後更一發不可收拾，光是最近一週內，就從全台近億到賣破2.5億，等於幾天之中就多了超過1.5億的票房。