我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王子近日現身公司尾牙被拍，整個人看似瘦了不少。（圖／taiyomusic IG）

▲王子現身公司尾牙活動，讓范姜彥豐氣得開嗆。（圖／范姜彥豐Threads）

王子（邱勝翊）去年遭范姜彥豐爆料與妻子粿粿婚內出軌，事後他發文道歉坦承與粿粿「確實有越界」，經紀公司隨後宣布王子暫停演藝圈工作。王子神隱數個月，近日被目擊低調吃尾牙；對此，范姜彥豐也忍不住留言開嗆：「還要臉嗎？」王子捲入不倫戀後神隱至今，近來卻被發現現身公司喜鵲娛樂尾牙，他身穿白色帽T、黑外套，整個人消瘦不少。而新聞曝光後，范姜彥豐也不忍在留言區開嗆：「還要臉嗎？」回顧整起事件，范姜彥豐去年10月底拍影片控訴粿粿「道德淪喪、婚內出軌」，竟暗中偷吃王子（邱勝翊）。事發後，王子二度道歉，承認和粿粿踰矩，希望能以分期付款的方式還賠償金，所屬經紀公司也全面暫停王子的演藝事業，要他好好反省。今年元旦當天，范姜彥豐有感而發寫下，「這些年的期待，也許真的太過單純，不是世界變了，而是更加看清了人性與現實」。