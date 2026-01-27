我是廣告 請繼續往下閱讀

立百病毒是什麼？

印度立百病毒上百人隔離

鄰國尼泊爾邊境防疫警戒升級

印度西孟加拉邦（West Bengal）爆發立百病毒疫情，目前已知有5名確診案例，且接觸者多達百人，目前正在接受隔離，台灣衛福部也預告將新增立百病毒為第五類法定傳染病，WHO資料顯示亞洲各國也嚴加戒備，印度鄰國尼泊爾加強邊境衛生檢查。根據衛福部疾管署資料，立百病毒（Nipah virus）首先於1998年在馬來西亞發現人類感染案例，隔年新加坡亦曾出現疫情。迄今全球累計超過750例確診病例，致死率約58%，近年病例主要發生於孟加拉及印度，其中孟加拉疫情具季節性，通常發生在12月至隔年5月，與果蝠(狐蝠屬)活動及飲用生椰棗樹汁等暴露因素相關，自2001年起累計至2025年共通報347例、249例死亡，致死率約71.8%；印度疫情則多集中於南部喀拉拉州，且該國部分事件涉及院內感染，導致醫院工作人員感染，近期並於西孟加拉州爆發疫情。世界衛生組織（WHO）指出，目前尚無核准之特效治療藥物或疫苗，且疾病嚴重度高，評估孟加拉、印度及鄰近地區仍有持續發生風險，惟全球風險仍屬低度。台灣迄今無確定病例。此外，國內現生狐蝠屬之蝙蝠僅臺灣狐蝠，列為瀕臨絕種保育類野生動物，活動範圍呈現高度棲地忠誠特性，包括臺東綠島、宜蘭龜山島、花蓮市及周邊地區。迄今狐蝠檢體檢測皆為陰性。立百病毒傳染方式主要分為動物傳人、食物傳播以及人傳人三類。立百病毒可藉由果蝠(狐蝠屬)及豬隻傳染給人類，人類大多數是直接接觸生病豬隻或經由呼吸道飛沫、接觸生病動物之口鼻分泌物或其組織所感染。食用到受感染果蝠(狐蝠屬)尿液或唾液污染的水果或生椰棗樹汁等，也可能導致感染。有限的人與人之間的傳播。家人、照護者、社區接觸者及醫療人員若近距離接觸患者的體液、分泌物或排泄物，均可能受到感染。立百病毒感染症臨床症狀差異大，可從無症狀感染到急性呼吸道疾病或致命性腦炎。初期（約發病後3至14日內）常出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐與喉嚨痛等非特異性症狀，隨後可能進展為頭暈、嗜睡、意識改變及其他顯示急性腦炎的神經學徵象。部分個案可出現肺炎與嚴重呼吸系統併發症，如急性呼吸窘迫症候群（acute respiratory distress syndrome, ARDS）。在重症個案中，常見腦炎與癲癇發作，病情可於24至48小時內迅速惡化並導致昏迷。根據獨立報報導，在印度西孟加拉邦的一家醫院檢測出立百病毒後，約有 100 人正接受隔離。在最早的兩例確診個案，分別為來自同地區的一男一女護理師出現後，一名醫生、一名護理師及另一名工作人員也呈陽性反應。印度媒體亞洲國際通訊社指出，喀拉拉邦（Kerala）與西孟加拉邦（West Bengal）已被宣布為該病毒的流行區，報導引述印度國家技術顧問小組（NTAGI）新冠肺炎工作小組主席阿羅拉博士（Dr. Narendra Kumar Arora）說法，指出西孟加拉邦目前的疫情最初是在 5 名醫護人員中發現的。他補充說，目前正針對另外 100 至 200 名可能接觸過病毒的個案進行深入調查。阿羅拉強調，該病毒致死率極高、單株抗體藥物供應有限，呼籲大眾必須提高警覺。印度西孟加拉邦東鄰孟加拉，西北部與尼泊爾接壤，獨立報提到，尼泊爾政府已調升警戒級別，並在加德滿都的特里布萬國際機場（TIA）以及與印度接壤的主要陸路口岸強化衛生檢查，以防病毒傳入。當地已設立衛生服務站點篩檢旅客症狀，並指示醫院及邊境衛生站點通報並處置疑似個案。官員強調，開放邊境以及每日從鄰近的西孟加拉邦湧入的人潮是防疫的一大挑戰。尼泊爾衛生部發言人布達托基博士（Dr. Prakash Budhathoki）表示，已採取充足措施防止病毒擴散。他指出，政府已開始對透過特里布萬國際機場及印度邊境點入境尼泊爾的乘客進行個人篩檢。