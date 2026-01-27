我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平在今（27）日舉辦最後演唱會，多位藝人到場送他最後一程，乾兒子Jeremy也上台淚憶他的操心，並驕傲表示：「身為四哥的孩子我很光榮」。（圖／冬瓜行旅提供）

三哥未現身引關注 傳已悄然返澳洲

▲曹西平今舉辦追思會，據悉三哥曹南平並未出席。而追思會結束後，曹西平遺體送往火化，骨灰以花葬方式安置在陽明山上。（圖／記者葉政勳攝影）

兄弟鬩牆舊事再被翻出 家屬曾喊話勿渲染

治喪協調後分工明確 尊重遺願低調圓滿

▲曹西平生平檔案（圖／NOWNEWS社群中心製）

資深藝人曹西平於2025年12月29日深夜在新北三重住處猝逝，享壽66歲，震撼演藝圈，今（27）日舉辦告別式，由乾兒子Jeremy（小俊）全權籌備，追思會以《率真・謝幕》為主軸，現場布置大量曹西平帥氣照片與舞台感元素，整體氛圍更像一場替他量身打造的「人生最後一場演唱會」。然而曹西平的三哥曹南平先前對外喊與弟弟曹西平情分還在，然而今日卻未現身告別式，據傳已經悄悄返回澳洲。今日是曹西平的告別式，原本曾傳出特地自澳洲返台處理治喪事宜的三哥曹南平，今日未出席告別式，據悉他已經離開台灣返回澳洲，由於曹西平與家族關係長年疏離、手足失和舊聞頻傳，外界對家屬動向格外敏感。如今曹西平的三哥曹南平缺席，也難免再度引發揣測，但截至目前，相關人士並未進一步對外說明缺席原因，家屬端也未公開回應，讓事件仍停留在「傳聞與解讀」的討論層面。曹西平生前多次在節目與社群提及自己「沒有家人」，坦言母親離世後家庭關係澈底變調，甚至形容手足之間的冷淡與誤解，成為他多年難以放下的心結。死訊曝光初期，警方依程序通知直系親屬時，一度傳出有胞兄婉拒出面處理，讓後事在第一時間出現空窗，也讓「曹家兄弟鬩牆」話題再度被搬上檯面，隨後在協調下才逐步回到正軌，但家族關係的裂痕仍是外界關注的背景因素。值得注意的是，曹南平先前面對胞弟離世曾透過聲明表達哀痛，並以「兄弟一場，情分與關心始終都在」作為核心，懇請外界理解家屬心情，避免過度揣測與渲染，他也提到事發時自己人在國外，已與相關友人討論會妥善處理後事，並將依照曹西平的意願與程序，讓對方平靜、有尊嚴地走完最後一程。該份聲明一度被視為「家屬願意承擔責任」的訊號，如今卻在告別式缺席的情況下，再次形成輿論落差。綜合先前治喪小組對外說明，曹西平的後續喪禮事務已由三哥同意委任，正式交由乾兒子Jeremy與治喪委員會主導執行，並在歌手龍千玉居中協調下完成交接，家屬也多次強調整體告別儀式以溫馨、圓滿、低調為主，遵循曹西平生前「不驚擾」的想法，希望外界給予空間，讓親友能好好送別。