高雄1名機車騎士今（27）日凌晨在行經中華五路路口見警車通過後直接闖紅燈，警方發現後隨即迴轉緊追在後，未料該名騎士為了躲避取締，又再次闖紅燈，警方在考量往來人車安全，改以蒐證及逕行製單舉發方式。不過，因該騎士行為違反《道路交通管理處罰條例》，將依據蒐證畫面通知違規車主到案說明，並依法製單舉發，罰鍰總計最高恐可處新台幣4萬800元。前鎮分局復興所巡邏警網於1月27日0時許巡經上述路口時，發現一部普通重機車沿中華五路北往南方向行駛，至復興三路口時遇紅燈號誌竟闖越路口，員警見狀隨即尾隨渠後方伺機攔查，惟該重機車為躲避攔查取締，又於中華五路770巷口再次闖紅燈，員警考量往來人車安全，隨即改以蒐證及逕行製單舉發方式，以避免肇生事故。經審視該當事人違規行為，顯已違反《道路交通管理處罰條例》第53條第1項:「汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣一千八百元以上五千四百元以下罰鍰」及同條例第60條第1項:「汽車駕駛人駕駛汽車有違反本條例之行為，經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，除按各該條規定處罰外，處新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照六個月」，警方將依據蒐證畫面通知違規車主到案說明，並依法製單舉發，罰鍰總計最高可處新台幣四萬零八百元。