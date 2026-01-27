下個月就要迎接農曆新年，許多人已經安排好大掃除期間，命理專家楊登嵙表示，春節前的大掃除代表把舊一年的晦氣和污穢清除乾淨，準備迎接新年好運氣，楊登嵙提醒，節儉雖然是美德，但該丟掉的東西還該丟棄，像是家中破碎的碗盤、枯掉的植物、過期的食物等9樣東西最好丟棄，否則可能會影響健康、運勢和財運。

1、破掉的杯子、碗盤

如果家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，楊登嵙建議馬上把這些東西丟棄，因為使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷的危險，也會引發意外及破財。

▲家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，應該馬上丟棄。（示意圖／取自Shutterstock）
2、枯死植物

若有枯死的植物要連根拔除，楊登嵙指出，有人會把枯死的植物直接當裝飾，但其實很容易滋生黴菌、細菌，而且這些枯槁死氣是衰敗之象，會引發病痛，宅運及運勢下滑。

3、過期或不吃的藥

過期的藥物可能已經變質，服用會對身體造成傷害，因此過期或不吃的藥應該要丟棄，以免誤食，引發健康問題。

▲過期或不吃的藥物應該立刻丟棄，以免誤食。（示意圖／翻攝自Pakutaso）
4、過期的食物

很多人會以為食物冰在冷凍庫就不會壞，但過期的食物可能已經變質，滋生黴菌、細菌，吃下肚會對身體造成傷害，引發健康出狀況及運勢下滑。

5、損壞不修的家電

家電出現損壞就要立即修復，若堆積損壞不修的家電，會有衰敗及不穩定的磁場，引發家運下滑，運勢及財運衰敗。

▲家電如果出現損壞，應該立刻修理或更換。（示意圖／記者徐銘穗攝）
6、老舊娃娃、人偶

老舊的娃娃、人偶沒有清洗，也會有黴菌、細菌滋生問題，楊登嵙指出，老舊娃娃可能會附著陰氣，引發病痛不斷、犯小人、靈異現象。

7、舊雜誌、型錄

老舊雜誌、型錄沒有保存價值就要丟棄，紙在潮濕的環境下會發霉，引發健康不佳，運勢下滑。

8、破損老舊不穿的衣服

破損老舊不穿的衣服有破損衰敗之氣，引發破財、運勢不佳。

▲楊登嵙建議，太過老舊、不穿的衣服要丟掉，以免破財。（示意圖／翻攝自photoAC）
9、看了心情會不好的物品

觸景傷情，看了心情會不好的物品就要丟棄，這負面能量的物品，引發心情鬱悶、健康下滑、運勢不佳。

資料來源：命理專家楊登嵙

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
