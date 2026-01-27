我是廣告 請繼續往下閱讀

利特直播時暖心喊話，強調「粉絲應援不是義務」。

水舞未登場 粉絲出現不同聲浪

粉絲留言道歉 利特直言沒有必要

南韓人氣天團Super Junior 2026年台灣巡演正式落幕，從台北到高雄共舉辦6場演出，25日晚間在高雄巨蛋為本次行程畫下句點，Super Junior 多年來在台灣累積深厚人氣，除了舞台演出本身，每回粉絲精心準備的應援橋段也屢次在韓國社群平台掀起討論，被視為台灣粉絲文化的代表之一。由於成員東海過去曾公開提到「希望看到噴水秀應援」，讓不少歌迷對高雄場的最後應援環節格外期待，然而最終因為沒有出現水舞秀讓不少粉絲感到十分惋惜，甚至有粉絲自責道歉，讓Super Junior隊長利特在直播時親自暖心喊話：「不是你們的義務！」隨著高雄三場演唱會在25日正式結束，最終並未出現外界期待的水舞秀橋段，部分歌迷因此感到惋惜，也有人擔心是否讓成員失望，相關討論很快在社群平台擴散，粉絲之間出現不同聲音，有人認為應援已相當用心，也有人對未能完成最初期待感到自責，這樣的情緒反應，反映出粉絲對偶像的高度投入，也顯示Super Junior與台灣歌迷之間長年累積的緊密情感連結。面對外界議論，隊長利特在演唱會結束後親自開直播回應，他特別點名最後拋出淡藍色彩帶的應援橋段，直言畫面非常美麗，也讓他感到相當感動，雖然形式與當初提到的水舞秀不同，但現場氣氛依舊溫馨熱烈。利特也提到，成員們能清楚感受到粉絲投入的心力，並不會因為某個環節未出現就否定整體應援的價值。直播過程中，有粉絲留言表示「對不起讓你們失望了」，利特看到後立刻回應，強調不需要反覆道歉，他坦言演唱會當下曾開玩笑說出「很失望」，其實只是輕鬆玩笑，甚至立刻遭到其他成員吐槽圍剿，並非真正情緒反應。利特也進一步解釋，粉絲長期為團體準備各種應援，已經付出很多，這些行為本來就不是理所當然，更不該成為壓力來源。利特在直播中再次向台灣歌迷喊話，強調「這不是你們的義務」，希望大家不要因為他的玩笑話而留下遺憾或負擔，他感謝粉絲多年來始終如一的支持，也坦言正因為大家的用心，成員才會對每次演出充滿期待。最後利特也再次提到未來的目標，希望《Super Show 11》有機會站上高雄世運主場，與更多歌迷一同創造新的回憶，為這段雙向奔赴的情感留下更盛大的篇章。