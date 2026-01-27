我是廣告 請繼續往下閱讀

澳洲網球公開賽（Australian Open）男單8強賽事於今（27）日在墨爾本公園火熱開打。大會第3種子、德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）展現強大的發球宰制力，全場狂轟24記Ace球，歷經四盤激戰後，以6：3、6：7(5)、6：1、7：6(3) 擊退本屆最大黑馬、年僅20歲的美國新星田勒納（Learner Tien），連續三年殺入澳網4強，距離生涯首座大滿貫金盃僅差兩步。由於墨爾本當日遭遇極端高溫，這場在拉沃球場（Rod Laver Arena）舉行的比賽在關閉頂棚的情況下進行。這對發球大砲茲維列夫是一大利多，他在並未受到太多風勢干擾下，發球表現近乎完美。根據數據顯示，他全場發出24記Ace球，並且成功化解了全場所有的3個被破發點，其中包括第四盤5：6落後時的一個關鍵盤末點。儘管贏得驚險，茲維列夫賽後仍對田勒納給予高度評價，「他在底線的表現簡直不可思議，我不認為我有遇過誰能在底線打得像他這麼好，而且已經很久沒遇到了，」接著他在接受場邊訪問時又說道，「如果沒有那24記Ace球，我今天可能贏不了。」比賽過程並非一面倒。第25種子的田勒納在第二盤搶七中，從3-5落後的情況下連拿4分扳平盤數，展現初生之犢不畏虎的氣勢。他在多拍來回中利用精準的落點調動茲維列夫，多次在底線對決中佔據上風。關鍵的第四盤雙方一路互保殺入搶七，茲維列夫一口氣取得6：0的大幅領先，雖然隨後發出了全場第一次雙誤並被追回幾分，但最終仍穩穩拿下賽末點，鎖定勝局。落敗的田勒納雖無緣4強，但他本屆澳網的驚奇之旅已讓世界記住他的名字，其世界排名預計將首度挺進前25名。這是茲維列夫生涯第10度闖進大滿貫4強，也是他自去年（2025）打進澳網決賽後，連續第三年在墨爾本躋身四強行列。雖然他在2025年僅拿下一座慕尼黑冠軍，自評為「極度不滿意的一年」，但他本屆澳網狀態火熱，接連擊敗強敵證明身手。茲維列夫下一輪的對手將是今晚壓軸大戰的勝方，屆時將由現任世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）對決地主希望德米納爾（Alex de Minaur）。