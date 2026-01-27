我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）今（27）日發文指出，南韓國會遲遲未履行與美國達成的協議，因此將調高南韓輸美關稅，從原本的15%提高到25%。對此，總統賴清德接受專訪時呼籲，希望台灣關稅不要有變數，不然美國可能將本來的15％關稅提高至25％，甚至更高。在台美關稅談判取得重大進展，獲得15％不疊加的成果，由於台灣國防特別預算在立院卡關，後續進展引起外界關注。賴清德今日下鄉前往台中神岡的伯鑫工具，展開產業傾聽拜訪之旅，並接受民視《台灣最前線》專訪。對於台美關稅，賴清德表示，希望不要有變數，台灣在談判時，「真的花了非常大的功夫，做了很多準備」，也跟產業界共同提出方案，最終獲得15％不疊加。對於這樣的結果，賴清德直言，如此好的成果，希望國會可以支持，不要產生變卦，不然美國可能將本來的15％關稅提高至25％，甚至更高。賴清德進一步說，在談判完成後，台股馬上突破3萬2千點、股市和企業也是正面的，而在國際上，南韓也十分焦急，等於也是看好台灣這次談判結果，中國更是氣得直跳腳，種種跡象都表明了台美談判「是成功的」。賴清德接著和藍白喊話，不管從哪個角度看，都希望在野黨能夠給予支持，政黨競爭難免，但不要「焦土政策」，人民、產業才是最重要的，若是讓政黨利益超過國家利益，把談判成果推翻，那經濟衝擊會非常大，影響勢必十分嚴重。