▲張鈞甯（右）和旗下新人侯詠薰（左）都參與《匿殺》的演出，卻沒什麼對手戲，侯詠薰還是覺得有「老闆」在片場盯著很有安全感。（圖／記者蘇詠智攝）

▲張鈞甯（右）與導演男友柯汶利（左）合作《匿殺》，宣傳訪問中間還是要夾著旗下新人侯詠薰（中），不會站在一起。（圖／記者蘇詠智攝）

張鈞甯為了導演男友柯汶利每天操練！兩人合作的最新電影《匿殺》將於2月13日起全台上映、成為春節賀歲電影，張鈞甯從氣質女神搖身一變為戰力高強的幹練女警，為此接受兩個月的打鬥訓練，從劈一字馬、空中飛踢練到自由搏擊，每天全身都酸疼，直呼「超想死」，但一想到電影裡的帥氣模樣，只好改口說道：「痛並快樂著。」《匿殺》描述在一個貧富差距懸殊的城市，出現離奇的連續殺人案件，背後有驚人的真相。張鈞甯扮演追查案件的女警，不但有一鏡到底的打戲，還要與黃曉明大打出手，是首度有那麼吃重的打戲。她坦言每天都弄到全身酸痛、筋膜槍不離身，一度體脂剩下13，是有生以來最低點。儘管片場美食一大堆，拍戲都聞到香味，她也放心大吃大喝，體重幾乎沒增加，到現在也不容易胖。戲裡和她鬥得你死我活的黃曉明，戲外把大家的胃口照顧得很好，因為外景地在青島，正好是黃曉明的家鄉，因此他安排了烤全羊到片場，大家邊拍邊聞香，下了戲剛好大快朵頤。來自馬來西亞檳城的柯汶利，也有同鄉友人來煮肉骨茶跟福建蝦麵，同樣讓張鈞甯到現在都讚不絕口，彌補了全身酸疼的痛苦。片中張鈞甯以馬尾造型現身，是柯汶利的點子，原來她那時候拍了很多運動廣告，讓他覺得她綁起馬尾非常有魅力。張鈞甯則自我打趣感覺得變年輕了，因為臉皮都被拉得很緊，問柯汶利是否認為張鈞甯變得更好看？他嘴巴非常甜：「整部片都很美啦！」但還會按照戲裡的角色幫她設計鏡頭。近年開了經紀公司、栽培新秀藝人的張鈞甯，在《匿殺》裡也有旗下新人侯詠薰扮演一個重要的受害者角色，侯詠薰第一次拍電影就有高難度的水下游動場面，為此也接受了潛水的訓練，還在一場冰桶砸頭試戲時被真的K到頭腫一大包。這回她與「老闆」沒有對到戲，張鈞甯卻還是會在旁邊看著她，她也認為有張鈞甯在會更安心。《匿殺》搶攻春節檔，張鈞甯與柯汶利被拱在台灣票房若破億，就發雞排、珍珠奶茶來答謝觀眾。即將到來的農曆新年，張鈞甯要拍新片，年夜飯都吃不到，侯詠薰也是要拍片，兩個人都不知道有沒有機會放年假。柯汶利則要回老家檳城陪家人，但保證會包紅包給家人和張鈞甯。