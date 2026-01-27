我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA這些年各種莫明輪休、科學負荷管理、球星要打不打隨進隨出，主客場出賽名單和陣容早已無法預測。（圖／美聯社／達志影像）

▲Jonathan Kuminga在勇士被冰，進不了輪換，上半季出賽不到一半，受到全美高度關注。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

勇士客場二連戰灰狼，過程、劇本、結果都讓人看不懂。勇士Stephen Curry+Draymond Green+Al Horford+De’Anthony Melton都沒打，Jimmy Butler賽季已經傷停報銷，Jonathan Kuminga傷停至少2-4周，灰狼第一王牌Anthony Edwards也沒上，勇士83：108被灰狼修理。不意外。前一場灰狼王牌Anthony Edwards砍32分+11籃板，但灰狼在主場85：111被勇士修理。很意外。NBA這些年各種莫明輪休、科學負荷管理、球星要打不打隨進隨出，主客場出賽名單和陣容早已無法預測。我很不喜歡更不適應這樣的NBA生態、運動科學+醫學，昨天不能打，今天可以上，今天上了，明天可以不打，反正怎麼說都可以。NBA在美國本土這兩年一直狂吹收視平台擴張，影響力和收視族群人口擴大無遠弗屆，我們霧裡看花、難辨真假，反正不關我們的事。做為球迷、球評、觀眾、媒體工作者，我們只想看到最好看最精采比賽，期待激烈競爭和高峰對決，最好還有神仙打架，高來高去。看完這兩場勇士vs.灰狼比賽，那種絕望感難以言喻，很難想像這麼專業、超會行銷+包裝，又有世界最頂級球星NBA竟然打成這樣子。不聊比賽看球星，今年NBA球員交易截止日2月6日，看來很難有震撼性交易發生，因為交易市場三個超級大咖Giannis Antetokounmpo、Ja Morant、Anthony Davis目前都在傷停，最快也要2-3周後才能復出，已經趕不上2月6日球員交易截止日出手。買家肯定猶豫，不會梭哈所有交易籌碼，賣家等不到最好報價，加上交易主角究竟能不能在2月健康出賽根本沒個準，重大交易陷入停頓。關注力超乎尋常的普通咖勇士前鋒Jonathan Kuminga也在傷停中，未來兩周恐怕很難復出，勇士更難出手。Jonathan Kuminga在勇士被冰，進不了輪換，上半季出賽不到一半，受到全美高度關注，球評狠批勇士教練Steve Kerr無能無才，球迷好奇Jonathan Kuminga這種天賦和能力，為什麼連勇士輪換陣容都擺不進去，Jonathan Kumniga得到超級巨星般關注和討論。看市場情勢和風向，勇士不會在2月6日前出手Jonathan Kuminga，因為報價太差，傳聞湖人想用Gabe Vincent+Maxi Kleber+一次輪跟勇士交易Kuminga，勇士連電話都不接。湖人並不天真，湖人只想撿便宜，沒有搭上一個首輪籤，肯定換不到Jonathan Kuminga。目前看來對Jonathan Kuminga感興趣的只有三個下家，國王、湖人、公鹿，但能拿出的交易包內容，勇士都不滿意。國王只想送出Malik Momk，勇士不要，湖人想要釋放Gabe Vincent+Maxi Kleber兩分到期合約，勇士不要，公鹿除非玩大的，把Giannis Antetokounmpo打包進去，或許勇士還有興趣，只有小修小補，勇士根本懶得談下去。Jonathan Kuminga這一季有九成以上機率留在勇士，今年夏天勇士才會認真出手，展開重建工作。