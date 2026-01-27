我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡男派小弟至陳男住處潑漆、丟雞蛋，甚至還贈送花生禮盒恐嚇。（圖／被害人提供）

▲恐嚇字條內寫有「有事參詳！誠意拿出來！300萬買不了安全！」等內容。（圖／被害人提供）

▲蔡男小弟對陳男車輛砸雞蛋的畫面曝光。（圖／被害人提供）

49歲蔡姓男子日前找來太陽聯盟星陽會張姓大哥合夥經營地下錢莊，期間和一名陳姓商人因利潤問題爆發糾紛。蔡男便指使小弟至陳男住處、公司等地埋伏、潑漆暴力勒索一共2700萬元，讓陳男身心畏懼。不僅如此，另有成員欲脫離組織，遭到強押山區及民宿拘禁毆打，逼迫其簽下1000萬元本票，經專案小組持續蒐證另掌握該幫派滋事等多項暴力事證。全案依組織、恐嚇、傷害、妨害秩序及妨害秘密等罪，移送嘉義地檢署偵辦。據了解，蔡姓主嫌於去（2025年）年間和陳姓男子合夥投資，卻因而發生債務糾紛。雙方談判破裂後，蔡男便指揮其小弟持刀、棍棒施放暴行於同年3月至5月間於陳男住處、公司等地埋伏，做出丟雞蛋、潑油漆及張貼恐嚇紙條等行為威脅陳男及其親友，而紙條上寫有恐嚇內容：「有事參詳！誠意拿出來！300萬買不了安全！」等語，甚至還出動科技跟監，在陳男的車上裝GPS追蹤器當街攔車，並送花生禮盒至管理室暗示「吃子彈」。刑事警察局偵查第四大隊接獲報案後，與嘉義市政府警察局第一分局、雲林縣警察局北港分局及臺北市政府警察局松山分局共組專案小組，並報請嘉義地檢署檢察官指揮。歷經數月跟監蒐證後，掌握嫌犯為國內知名幫派成員，於臺中市西屯區、雲林縣大埤鄉、嘉義市東區、臺南市北區等地查獲一共15人到案，查扣手機、筆電、GPS追蹤器、GS探測器、無線電對講機、長刀、鎮暴槍、新臺幣186萬元、越南盾2仟6佰25萬元、點鈔機等贓證物。對此，刑事局表示，將積極偵辦涉及犯罪活動的幫派分子及暴力團體，持續打擊幫派勢力，不容許任何不法組織危害社會治安，以維護民眾安全及社會秩序。刑事局呼籲民眾切勿存有僥倖心態而以身試法，任何犯罪行為，必遭全力查緝，使其受到應有之法律制裁。