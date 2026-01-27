美國「極限攀岩王者」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日以未使用任何繩索、安全吊帶或降落傘的方式徒手攀上台北101塔尖，觸摸最高處的避雷針，全程歷時91分鐘30秒，寫下人類歷史新頁。這場極限盛事吸引不少國外大明星關注，殿堂級饒舌天王史努比狗狗（Snoop Dogg）便在4745萬追蹤數的臉書，分享一支模仿霍諾德爬101的影片，片中還出現中華民國國旗，讓101董座賈永婕相當驚喜。
史努比狗狗AI登台北101 青天白日滿地紅國旗入鏡
多次提名葛萊美獎的史努比狗狗，被譽為嘻哈界的教父，IG超過8800萬人追蹤，他今（27）日在逾4700萬名粉絲的臉書發文，上傳以他為主角攀爬台北101的AI影片，片中不僅出現高聳的101摩天大樓，還有兩幕飄揚的青天白日滿地紅、中華民國國旗。
史努比狗狗在配文寫下：「有些人會說這是AI，但我真的很享受現在可以『什麼都做得到』的感覺！（Some will say it’s AI.I’m having so much fun being able to do ANYTHING!）」該支短片上架6個小時，已經有93萬觀看次數、1.7萬人按讚。
賈永婕升旗巧思登國際畫面 台灣國旗飄揚全球都看見
日前，台北101董事長賈永婕對101外頭的5根旗桿動手腳，除了保留原本的一面中華民國國旗，又將其他4支企業旗幟拆下，全升上我國國旗，使得霍諾德在前半段攀爬101時，國旗不斷出現在全球直播畫面，提升台灣在國際的能見度，賈永婕事後自豪地發文：「耶！賈董的心機，有發現嗎？以下開放國旗飄揚的經典照片，讓我看看有多美！」
好萊塢名人關注霍諾德創舉 台北101爆紅國際社群平台
除了史努比狗狗，奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）24日也在社群平台提及台北101，她親自向霍諾德下「徒手爬椅子」的戰帖，該則貼文獲得16萬人按讚，此外，美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）的4名姊妹，包括「甜茶」提摩西夏勒梅的女友凱莉珍娜（Kylie Jenner），也都關注霍諾德挑戰爬101的實況，還在IG發布相關畫面，成為101可能花再多錢也辦不到的名人行銷效益。
資料來源：snoopdogg IG
