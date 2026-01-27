我是廣告 請繼續往下閱讀

流感疫情持續升溫，但上週類流感門急診就診11萬人次，上升3.9%。疾管署署長羅一鈞表示，增幅趨緩，並且尚未出現冬季大流行，寫下4年同期新低，目前預估高峰期就診數下修到12萬；另外，新變異K分支占比下降、B型流感漸上升，下一波觀察開學後、3月是否會有新一波疫情。依據疾管署監測資料顯示，今年第3周（1/18-1/24）類流感門急診就診計110,501人次，較前1周上升3.9%，近期呈上升趨勢；另上周（1/20-1/26）新增14例流感併發重症病例（11例H3N2、3例B型）及5例流感併發重症死亡（均H3N2）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。全球流感整體活動度為高，鄰近國家韓國近期呈上升趨勢，多國/地區處相對高點或仍屬中度流行；此外，亞、歐、北非、中/南美洲及加勒比海地區之部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，南美洲為H3N2及H1N1共同流行。羅一鈞表示，我國流感疫情增加幅度趨緩，有可能不會達到流行期，但是進入流行其可能性還是比較高。先前疾管署曾經預估流感高峰就診感染人次可能上看到一週14萬人次，現在下修預期到12萬左右，後續高峰應不會更高，今年春節相對平穩。不僅如此，上週類流感就診也寫下4年同期新低。羅一鈞表示，可能是疫苗保護力足夠，或是秋季流感讓部分民眾已經感染導致。現在觀察K分支佔比下降，B型流感上升，必須要觀察開學後3月是否會有新一波流感疫情。截至今（115）年1月26日，公費流感疫苗接種數約669.4萬人次，全國疫苗尚餘約13.3萬劑，新冠疫苗接種累計約163.7萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.7萬人次。近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2周才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種資格之民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象影響甚鉅，應儘速接種公費流感及新冠疫苗，保護自己及家人的健康。另，國內新冠疫情目前處低點波動。今年第3周新冠門急診就診計1,018人次，較前1周下降6.5%；上周新增5例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。全球近期新冠病毒陽性率上升，以非洲及西太平洋區明顯增加；鄰近的香港疫情略升，中國、日本、韓國疫情皆下降，其餘呈明顯上升趨勢國家如美國疫情持續上升，智利疫情於高點。目前全球流行變異株以XFG占比最高，鄰近國家/地區如中國、香港、日本及韓國以NB.1.8.1占比為高。羅一鈞提醒，寒假期間，國人常去的日韓現在新冠疫情處在下降階段，但是韓國卻面臨諾羅威脅，如果在當地喝地下水、山泉水，或是沒有完全煮熟的烤貝類，必須特別注意。疾管署提醒，尚未接種本季新冠疫苗者可把握1月1日至2月28日擴大接種期間儘速接種；國內新冠疫苗不良事件通報情形已降至與流感疫苗相當，且無觀察到須立即採取相關措施之安全疑慮，提醒民眾別因過往接種經驗而擔憂副作用影響，尤其感染後易併發重症之65歲以上長者及具慢性病者等高風險族群，請儘速接種以及早提升自我免疫保護力，降低新冠併發重症發生風險。疾管署呼籲，近期氣溫變化大，提醒民眾加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。疾管署提醒，流感已進入流行期，疾管署自1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。