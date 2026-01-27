我是廣告 請繼續往下閱讀

▲印尼土崩造成多人死傷。（圖／翻攝自臉書）

印尼西爪哇省萬隆地區24日因連日暴雨引發嚴重山崩，災情慘重。當地搜救隊26日表示，已尋獲34具遺體，但仍有56人下落不明，其中包括19名正在接受訓練的海軍陸戰隊員。災區民眾和軍方救援隊正全力投入搜救，但惡劣天候與山區地形增加了行動難度。根據《安納杜魯新聞社》報導，土石流已將數十棟民宅掩埋，現場景象慘烈。救援人員表示，由於山區地形險峻且雨勢未停，搜救工作進展緩慢，目前只有17名罹難者已確認身份並交由家屬領回，其餘遺體仍需法醫鑑定。印尼海軍參謀長阿里（Muhammad Ali）指出，此次災害對海軍陸戰隊影響最大。共有23名士兵在山區訓練時遇難，其中4人已確認死亡，19人失蹤。軍方目前已調派額外救援力量，並與地方政府合作，全力搜尋生還者。當地氣象部門表示，暴雨將持續數日，土壤濕度高，山崩風險仍然存在，建議居民避免靠近山坡與河岸地帶，並配合政府疏散安排。救援隊伍也提醒民眾，行經受災路段時務必小心，以免發生二次災害。非政府組織與志工團體也趕赴災區支援，提供食物、飲水及臨時避難所，協助疏散民眾。當地醫療單位設置臨時救護站，為受傷者提供緊急治療。部分道路因山崩受阻，救援物資運送受到影響，但各方正加快重建與交通疏導工作。專家提醒，印尼多山地區在雨季極易發生土石流與山崩，居民與訓練部隊應做好防災準備。雖然目前搜救行動仍在進行，但面對連日豪雨與地形挑戰，找到所有失蹤人員仍存在高度不確定性，救援行動可能持續數日甚至數週。