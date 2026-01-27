我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在課程中，民眾可從選木、配對、打磨到收尾，親手完成一雙筷子(圖／木匠兄妹提供2026.1.27)

▲11種顏色，就像新的一年可能遇見的11種風景，配合精緻木盒是收藏也是美好的手作祝福禮盒。(圖／木匠兄妹提供2026.1.27)

初春時節，傳統工藝與現代美學交織出生活新氣象。位於台中市后里區的知名木藝品牌「木匠兄妹木工房」，近年成功將傳統木業轉型為文創地標。2026年開春，品牌宣布推出全新手作課程，主打由11種天然木原色組成的「彩虹筷」，強調永續循環美學，吸引大批民眾走進工作坊，透過木作體驗質感生活。此次課程核心概念為「循環與重生」。木匠兄妹打破傳統工藝對「嶄新木料」的依賴，特別蒐集製作家具及生活木器後所遺留的餘料，經過重新分類、切削與整理，提煉出11種完全不需人工染色、純屬自然的木頭色澤。從深褐的沉穩、金黃的明亮到紫紅的內斂，每一雙筷身皆展現了木頭原生的紋理與密度。館方表示，這些曾經被視為邊角材的存在，在工匠與民眾的手中，轉化為餐桌上獨一無二的日常器物，象徵2026年生活擁有多元層次與可能性。現場體驗區內，民眾可在職人引導下，從選木、配對、打磨至收尾，完整參與一雙筷子的誕生。不少參與者表示，在木屑落下的細微聲響中，感受到城市生活中久違的專注與平靜。這不僅是一場DIY活動，更是一場關於感官與時間的藝術洗禮。木匠兄妹品牌總經理周信宏指出，筷子在華人文化中與「快」同音，具備吉祥寓意。他強調，將「彩虹筷」課程安排在開春，是希望民眾透過雙手勞作的「體感記憶」，在新的一年不僅能「夾住」事業與生活的轉機，更能在日常中支撐起家庭與理想。「這不只是口號，而是透過指尖溫度的傳遞，讓質感生活真正落地。」周信宏說。目前該園區除了手作課程，亦結合兒童遊樂設施與觀光導覽，成為中部地區春節連假期間，親子與文藝愛好者的重點造訪行程。