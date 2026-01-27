史上最長的寒假已經開始了，農曆年假的腳步也越來越近，因此每年1月底到2月中旬都是旅遊旺季，許多民眾早已安排好出國行程。近期就有旅客發起討論「提前3小時到機場真的有必要嗎？」好奇大家都是怎麼抓時間，而話題曝光後，許多苦主紛紛吐露慘痛經歷，同時桃園機場官方公布的建議時間點也跟著曝光！
出國搭飛機要提早多久到機場？一票苦主分享慘痛經歷：碰過就怕了
隨著旅遊旺季到來，近期有網友在論壇 Dcard上發起討論，表示「最近看到有人在討論提早多久到機場的問題，結果有人說提早3小時太久了，沒想到卻一堆人跳出來說，被搞過一次就知道了，你們都會提早多久到機場？有沒有差點趕不上飛機的經驗？」
貼文曝光後，立刻引來大批網友回應，「當然是早一點到，安心把行李托運、領到登機證，就可以悠哉逛逛、休息」、「在台灣機場我都提早2小時，出國到人生地不熟的地方就會抓4小時」、「比起托運行李，我覺得排安檢的人山人海更需要時間」、「提早三小時是一定要的啦，沒被搞過，但一定要防範」。
更有苦主分享自身慘痛經歷，「吃過一次鱉就知道有多重要，我抓剛好時間，結果沒趕上高鐵，整個行程延誤，最後飛機也沒搭上，只能重買機票」、「台灣效率真的算快了，那種什麼都慢慢來的國家，至少要抓四小時，我曾經過完海關，飛機已經飛走了」、「前年在比利時布魯塞爾機場，明明提早四小時到，最後還是一路狂奔才上機」、「真的非常有必要，國外很多地方四小時起跳，不管做什麼都要排隊，我有一次提前四個多小時，還因為排隊太長差點上不了飛機」。
綜合多數台灣旅客分享的經驗，在台灣、日本、韓國等亞洲國家搭機，提前約3小時抵達機場最為穩妥；至於歐洲、美國等地，則建議拉長安全時間，至少提前4小時到場，避免因安檢問題或機場運作效率問題而無法登機。
桃園機場建議提早2至3小時到達！重點流程一次看
針對搭機出國要提早多久到機場的問題，其實桃園機場在官網的「搭機指南」就有公布正確答案，桃機建議，旅客應於航班起飛前2-3個小時，向所搭乘之航空公司報到櫃檯辦理完成報到手續，並於「起飛前40分鐘，進入候機室」等待登機。
除此之外，桃園機場也提醒旅客，出國之前要及早檢查護照效期是否6個月以上；外交部也解釋，因為依照國際慣例，絕大部分國家或地區皆規定入境之外國旅客所持護照效期須在6個月以上，方可核准入境。
資料來源：桃園國際機場
我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著旅遊旺季到來，近期有網友在論壇 Dcard上發起討論，表示「最近看到有人在討論提早多久到機場的問題，結果有人說提早3小時太久了，沒想到卻一堆人跳出來說，被搞過一次就知道了，你們都會提早多久到機場？有沒有差點趕不上飛機的經驗？」
貼文曝光後，立刻引來大批網友回應，「當然是早一點到，安心把行李托運、領到登機證，就可以悠哉逛逛、休息」、「在台灣機場我都提早2小時，出國到人生地不熟的地方就會抓4小時」、「比起托運行李，我覺得排安檢的人山人海更需要時間」、「提早三小時是一定要的啦，沒被搞過，但一定要防範」。
更有苦主分享自身慘痛經歷，「吃過一次鱉就知道有多重要，我抓剛好時間，結果沒趕上高鐵，整個行程延誤，最後飛機也沒搭上，只能重買機票」、「台灣效率真的算快了，那種什麼都慢慢來的國家，至少要抓四小時，我曾經過完海關，飛機已經飛走了」、「前年在比利時布魯塞爾機場，明明提早四小時到，最後還是一路狂奔才上機」、「真的非常有必要，國外很多地方四小時起跳，不管做什麼都要排隊，我有一次提前四個多小時，還因為排隊太長差點上不了飛機」。
綜合多數台灣旅客分享的經驗，在台灣、日本、韓國等亞洲國家搭機，提前約3小時抵達機場最為穩妥；至於歐洲、美國等地，則建議拉長安全時間，至少提前4小時到場，避免因安檢問題或機場運作效率問題而無法登機。
針對搭機出國要提早多久到機場的問題，其實桃園機場在官網的「搭機指南」就有公布正確答案，桃機建議，旅客應於航班起飛前2-3個小時，向所搭乘之航空公司報到櫃檯辦理完成報到手續，並於「起飛前40分鐘，進入候機室」等待登機。
資料來源：桃園國際機場