我是廣告 請繼續往下閱讀

出國搭飛機要提早多久到機場？一票苦主分享慘痛經歷：碰過就怕了

▲每年1月底到2月中旬都是旅遊旺季，許多民眾早已安排好出國行程。（圖／機場公司提供）

桃園機場建議提早2至3小時到達！重點流程一次看

旅客應於航班起飛前2-3個小時，向所搭乘之航空公司報到櫃檯辦理完成報到手續