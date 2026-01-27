我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打在即，尋求衛冕的日本武士隊（Samurai Japan）昨（26）日公布最新一波10人名單，目前正選30人已底定29席。陣中包含大谷翔平、山本由伸等8名現役大聯盟（MLB）球星，創下歷屆之最。不過，面對外界的高度期待，日本隊監督井端弘和並未針對豪華陣容多做評論，坦言本屆目標「只有奪冠一條路。」日本隊昨日召開記者會，確認追加山本由伸、鈴木誠也，以及轉戰美職的岡本和真、村上宗隆等好手入列，加上先前已宣布的大谷翔平，目前陣中已坐擁8名大聯盟等級戰力，堪稱「宇宙日本隊」。但在記者會上，當媒體詢問對於「本屆名單聚集了歷屆最多大聯盟球員」的看法時，井端弘和並未針對陣容戰力進行評論，而是嚴肅回應：「我認為只有奪冠這一條路，我只會堅持勝利。」《朝鮮體育報》指出，井端的回答給人一種「不奪冠都說不過去」的強勢氛圍，且面對關於陣容組成的具體提問，卻只用「想贏」來塘塞，被批評是「答非所問」且略顯傲慢。日媒分析，井端弘和之所以會有如此緊繃的反應，與前年（2024年）世界12強棒球賽的失利有關。當時井端率領的日本隊在冠軍賽不敵中華隊，屈居亞軍，中斷了日本在國際賽的連勝紀錄。此次WBC是他雪恥的絕佳機會，但也背負著輸不得的巨大壓力。井端監督將目標完全鎖定在連霸，無暇顧及其他話題，他在記者會上僅強調：「這是能夠檢驗日本棒球水準提升到什麼程度的機會，我心中只有想要在那裡（美國決賽）贏球的念頭。」