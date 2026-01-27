我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼近年在人力資源與產業升級上全面發力，透過與中國的職教合作，把技能培訓從國內延伸到國際供應鏈裡，試圖讓教育直接對接產業需求與就業市場。印尼高等教育、科學與技術部與中國啟動的職業教育夥伴計畫，以學生交換、企業實習和證照機制為核心，旨在培養一萬名具全球競爭力的技術人才；這樣的跨國合作也反映出印尼補齊技能型人才缺口、加強下游產業鏈競爭力的政策方向。根據《ANTARA》報導，這項合作由印尼職業高教論壇（FPTVI）與中國廣東國際交流教育協會牽頭，課程規劃以產業需求為導向，涵蓋共同課程、實習安排、雙向學生交換以及語言與證照訓練等要素，並與嶺南工匠理工學院等機構合作整合教育、產業和研究訓練資源。官方指出，學生能透過赴廣東實習與訓練累積實戰經驗，再將技術與知識帶回印尼，本質上促進所謂的「人才循環」，強化本地產業的人才基礎。合作架構設計上採「1＋10＋100＋1000＋10000」模式，先設立一個合作中心，聚焦十個優先發展產業，推動逾一百項交流活動，促成一千名學生雙向移動，最終達成培訓一萬名印尼技術人才的目標。此模式不僅突顯出系統化與規模化的合作計畫，也讓印尼高校在區域職教版圖上更具能見度。對印尼來說，這項合作重點在於提升技能人才供給的品質與規模，同時把教育端與產業端的需求拉得更緊密，試圖修補長期存在的「學用落差」與人才供需失衡。對中國而言，跨境職教合作呼應其推動職教國際化與深化產教整合的方向，也替相關企業與高教機構打開更多海外訓練與合作場域。當製造業下游化、供應鏈重組與技能缺口同時擠壓政策空間，職業教育的任務自然被加重；接下來能否把交換、實習與證照制度真正落地，並轉化為可追蹤的就業成果與產業升級回報，將左右「一萬名人才」計畫最終能走到哪一步。