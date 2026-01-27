我是廣告 請繼續往下閱讀

曾是泰國南部潛水客熟悉的「斑點身影」，近年卻愈來愈難在海裡遇見。泰國政府與保育團體、海生館合作啟動豹紋鯊野放復育，把人工環境成功繁殖的幼鯊送回自然海域，希望補回因過度捕撈與棲地惡化而下滑的野外族群，也為泰國首度推進「再野化」鯊魚計畫寫下里程碑。這種在台灣常被稱作豹紋鯊的物種，國際上多稱Indo-Pacific leopard shark或zebra shark，學名為Stegostoma tigrinum，並被國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature，IUCN)列為瀕危。牠們以底棲小型生物為食，對人類威脅低，卻常在沿岸漁業混獲中「跟著上岸」，再加上海草床、珊瑚礁等棲地受破壞，讓野外數量持續承壓。最新一批野放行動在泰國南部蜜月島（Maiton Island）外海進行，包含4隻接近2歲的幼鯊，牠們先在海生館繁殖、飼養約1年，再移往海上圍網區接受適應訓練，由照護人員監測健康狀況並協助建立在自然環境覓食與活動的能力。野放前，團隊替幼鯊進行健康檢查與標記，包含以超音波檢視狀況，並裝上聲學追蹤標籤與採集DNA等資料，後續將透過水下接收器與訊號追蹤掌握移動與存活情形。也因為每一步都高度仰賴人力與設備，目前累計野放數量仍有限，至今僅7隻幼鯊成功回到海裡。專案團隊強調，把鯊魚「放回去」只是開始，真正的復育要看野外是否能再次出現穩定目擊與繁殖跡象，以及市場與混獲壓力能否下降。保育方也點出，若缺乏棲地保護、污染控管與更完善的海洋資源管理，再多的野放都可能只是把牠們送回更艱困的環境，復育成敗仍取決於人類能否把海也一起「養好」。