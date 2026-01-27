我是廣告 請繼續往下閱讀

印度西孟加拉邦近日發布立百病毒（Nipah virus）疫情警訊。由於該病毒具備高致死率，且目前尚無核准疫苗或特效藥，引發周邊區域高度戒備。正值觀光旺季的泰國，因與印度航線往來頻繁，多座國際機場已同步升級邊境防疫措施，針對相關地區入境旅客加強健康篩查。根據《曼谷郵報》報導，在西孟加拉邦出現疑似感染叢集後，地方政府已啟動大規模隔離與接觸者追蹤。考量病毒潛伏期與跨境移動風險，泰國選擇在入境端提前設防，避免疫情在觀光人潮中擴散。素萬那普、廊曼、普吉與清邁等主要國際機場，已陸續恢復並強化曾用於因應新冠（COVID-19）與中東呼吸綜合症（MERS）的公衛流程。具體措施包括全面啟動體溫量測與熱影像掃描、要求旅客填報健康聲明，並由移民單位協查旅遊史，特別關注過去21天內曾到訪或途經相關地區的人員。部分原定赴泰旅客考量感染風險，即使須承擔退費損失仍選擇取消行程。在泰就學或工作的華人觀察到，曼谷、芭達雅等印度遊客聚集的熱點，街頭配戴口罩的比例明顯回升；不少人開始自主減少不必要外出，個人防護意識顯著提高。立百病毒屬「人畜共通」病毒，主要宿主為果蝠。病毒可透過受污染的食物、豬隻等動物傳人，亦存在少數人傳人個案。世界衛生組織（WHO）指出，感染後可能併發急性呼吸道感染與致死性腦炎，致死率高達40%至75%，因此被列為需高度監測的新興傳染病之一。專家建議，旅客與其恐慌取消行程，更應持續關注官方旅遊健康建議，並落實勤洗手、避免接觸野生動物或未經洗淨果實等個人衛生習慣。若出現發燒、呼吸道或神經相關症狀，應及早就醫並誠實告知旅遊史，才能在風險升溫之際，將對行程與健康的影響降至最低。立百病毒的警訊，讓泰國在觀光旺季面臨一場高難度的治理考驗。市府將防疫防線推至入境端，是在用邊境公衛換取緩衝，守住觀光產業的底線。旅客應保持冷靜，以落實防護取代盲目恐慌，並在出現症狀時誠實通報。唯有官民同步超前部署，才能讓這波警戒停留在「預防」階段，消弭疫情擴散的風險。