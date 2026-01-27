我是廣告 請繼續往下閱讀

▲桐林里北溝小段既有農路旁擋土牆滑動(圖／民政局提供2026.1.27)

▲峰谷二號旁護岸復建工程-預計2月初完工(圖／民政局提供2026.1.27)

去年7月強降雨重創台中霧峰區，導致多處道路與排水設施受損。台中市民政局副局長彭岑凱(26)日率隊親赴現場，視察桐林里中坑農路及坑口里峰谷二號護岸復建進度。民政局強調，目前霧峰區內24處災後復建工程正全力趕工中，總投入經費逾8,800萬元，務求趕在今年汛期前完工，以守護在地居民與農產運輸安全。民政局長吳世瑋表示，面對極端氣候常態化，市府與霧峰區公所積極跨局處合作。透過向市府水利局及中央農村發展暨水土保持署申請，共撥用「災害準備金」及相關補助經費合計8,853萬4,000元，針對區內道路、邊坡、護岸等24處受損點進行修復，旨在建構更具韌性的防災體系，而不僅僅是修復原有建物。霧峰區長張慶庸說，桐林里中坑農路工程：此處為地方重要聯外與農產運輸道路。去年豪雨導致下邊坡擋土牆滑動、路基掏空。公所投入約288萬元進行復建，已於去年12月開工，目前預計於今年2月中旬前完工。坑口里峰谷二號護岸：該處位於乾溪河道重要節點。為避開雨季施工風險，公所利用非汛期趕工，工程費約181萬6,000元，預計2月初即可完工，發揮排水防洪功能。副局長彭岑凱視察指示，除實地了解桐林里中坑巷農路邊坡復建及峰谷二號旁護岸工程的施工進度與工法外，也特別關切施工期間的交通動線與用路安全，要求施工單位確實落實交通維持計畫及工地安全管理，兼顧居民日常通行與農產運輸需求，並指示在確保工程品質與施工安全的前提下，妥善控管工期、加速推動施工，務必於汛期前完成相關工程，降低豪雨期間對地方生活及產業造成的影響。民政局補說，災後復建工程目前進入最後收尾階段，市府將持續針對山區易受災路段加強巡檢與基礎設施優化。未來將同步結合防災治理與設施加強，提升城市面對大雨時的應變效能，確保市民生活環境穩定。