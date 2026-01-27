我是廣告 請繼續往下閱讀

在音樂圈頗具名氣的27歲甯姓攝影師，被控自2022年起經營色情帳號「意淫樂手」，並於2024年初利用AI技術擷取多名女性照片製成虛假性影像，由已故林姓共犯在X平台公開散布。案經士林地檢署偵辦，甯男對犯行供認不諱，檢方參酌數位鑑識報告等證物，認定其涉犯《個資法》及《刑法》不實性影像、散布猥褻影像等罪嫌提起公訴；林男則因身亡獲不起訴。據了解，27歲的甯姓攝影師，憑藉超過5年的樂團拍攝經驗，在圈內累積了不少名氣，卻私下經營名為「意淫樂手」的色情帳號。據查，該帳號早在2022年便已成立，累計發布超過30張非法性影像。直到2024年初，甯男變本加厲，於1月至3月間惡意擷取多名女性照片，並利用AI技術合成不實的換臉色情影片與圖片，隨後透過Telegram傳送給林姓共犯。林男在收到影像後，於同年4月將這些合成的不雅影像公開張貼至X（原推特）供網友隨意觀覽，有受害女樂手發現自己不但被合成淫片，還在網路上散播，於是向台北市警局婦幼警察隊報案提告，交由士林地檢署偵辦，事件在網路曝光後引發輿論撻伐，甯男雖然隨即關閉社群帳號企圖止血，但原帳號早已遭平台停用，目前已知至少有5名被害人憤而提告。在偵查階段，甯男對其罪行供認不諱，林男則供稱雙方存在分工，由甯男負責影像製作，他則負責經營社群頻道並將內容設定為公開瀏覽。檢方結合被害女性的證詞、數位鑑識報告以及現場扣押的手機、電腦等證物，認定犯罪事實明確。檢察官審理後指出，甯男的行為已涉犯《個人資料保護法》非公務機關非法利用個人資料罪、《刑法》不實性影像罪、供人觀覽猥褻影像罪。由於甯男是以一個犯罪行為同時觸犯多個法條，檢方請求法院依較重的「非法利用個人資料罪」進行處斷，全案偵結起訴，至於另一名共犯林男則因已經身亡，依法予以不起訴處分。有女樂手在收到起訴書後，選擇在社群平台勇敢揭露這段痛苦的受害經歷。她感嘆自從投入音樂創作與影片拍攝以來，便長期遭受不間斷的性騷擾，對方不僅盜用她的照片透過Deepfake技術製成色情裸照，甚至惡意號召網友對她進行長達4年的集體騷擾。該名女樂手透露「他甚至用我以前玩女團的照片打X槍拍影片傳給我」，並在文末沉重地表示，「日前終於收到法院的起訴書，希望司法可以制裁惡人」。事件曝光後，金曲樂團「大象體操」的貝斯手張凱婷也在臉書發文公開聲援，表示「我在這之前完全沒有認知到一個女生玩樂團竟然會發生這樣的事，但這就代表這可能發生在每一個玩樂團的女生身上，而沒有任何一個人應該這樣被對待」。