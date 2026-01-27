我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國國會因為從去7月迄今尚未通過韓美關稅協定，遭美國總統川普宣布課徵25%關稅。立法院執政黨與在野黨對於關稅仍有歧見，是否擔心立法院未通過關稅協定，成為今年經濟最大「黑天鵝」？國發會主委葉俊顯表示，希望立法院支持政府，「不然的話，我們就會跟人家（韓國）一樣。」韓國去年7月與美國達成貿易協定，爭取到15%不疊加關稅，當時承諾對美投資3500億美元（約新台幣11兆元），助韓國企業進入美國造船、半導體、二次電池、生物和能源市場，更要設立基金中的1500億美元將專門用於造船合作計畫。去年7月迄今經過7個月時間，韓國國會遲遲未通過貿易協定。川普26日直接表示，將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但未明說新關稅上路時間。葉俊顯表示，川普是商人性格，與各國談完貿易協定後，還會持續追蹤執行進度，並視進度「滾動式調整」作法，迫使各國必須要執行。他期盼，希望立法院可以通過，這樣對於傳產會比較好，至少可以競爭對手國取得相同或是較好的競爭位置。至於有沒有與在野黨的國民黨、民眾黨立委溝通，他表示一直都有，「有溝有沒有通我不知道，我們都嘗試著在溝通」，但大家都各自有各自立場，認為所有事情都有不同面向，政府一定必須站在整體全盤性考量，比較辛苦的也會提出振興措施。他提到，國內各商業團體都有出來表示肯定，希望就是說立法院能夠多多支援， 那當然有什麼需要討論的都可以溝通，而國發會就會聚焦在國發基金的信保框架，還可以達到「公私協力一起走，投資台灣不停手」的願景。