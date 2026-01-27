《NOWNEWS今日新聞》也第一時間詢問賈永婕是否知道粉絲們在討論她失言，對此她表示：「有時候講話太快、太嗨，梗就會跑過頭。初衷是安全提醒，不是任何不尊重，謝謝大家幫我踩煞車！」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕（左）活動當天一早就現身101替霍諾德（右）加油、打氣。（圖／賈永婕的跑跳人生IG@janet_chia_）

賈永婕發文分享感動 用詞卻引發失言爭議

▲賈永婕在臉書分享籌備過程與心路歷程，未料卻失言。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

粉絲反彈聲浪湧現 質疑文筆與性別預設

對於自己的失言，賈永婕也向《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「有網友提醒我用詞的問題，這個我虛心接受。有時候講話太快、太嗨，梗就會跑過頭。初衷是安全提醒，不是任何不尊重，謝謝大家幫我踩煞車。」

美國知名攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）於本月25日以徒手、不使用任何安全設備的方式，在短短91分鐘內完成攀登台北101的壯舉，畫面曝光後震撼全球，也讓台灣城市意象登上國際舞台。然而台北101董事長賈永婕昨（26）日的一篇貼文，內容提到「不要硬上她們」，遭粉絲們怒轟失言，直言：「不要對自己的文筆太有自信！」在霍諾德成功登頂後，台北101董事長賈永婕也連續在社群平台發文，分享籌備過程與內心激動心情，她以輕鬆、幽默的語氣形容這次挑戰是「人類史上創舉」，甚至玩笑回應外界喊話參選的聲音，強調自己仍沉浸在完成任務的光環之中。起初，相關貼文多半獲得正面回響，不少網友肯定賈永婕成功讓台北101被世界看見，也認為她展現了親民的一面。不過，賈永婕於昨日日發布的提醒貼文卻意外掀起風波，她在文中呼籲民眾不要模仿攀爬台北101，並以擬人化方式形容大樓的窗框與玻璃為「小姐」，甚至寫下「請不要硬上她們的身體」等語句。貼文曝光後，部分粉絲與網友認為該用詞帶有性暗示與性暴力意象，即使出發點是公共安全宣導，仍可能造成不適與誤解，也讓討論焦點從攀岩壯舉轉向發言本身的恰當性。爭議延燒後，留言區出現大量批評聲音，有粉絲直言「不要對自己的文筆太有自信」，建議未來發言應交由專業公關把關，也有網友指出，將被「侵犯」的對象預設為女性，並使用「硬上」等詞彙作為幽默素材，容易強化性別刻板印象，甚至觸及性暴力聯想，認為這樣的比喻「多餘且令人不適」。同時，也有少數聲音替賈永婕緩頰，認為她只是反諷式提醒民眾勿破壞公共建築，但整體輿論仍偏向質疑其用詞不夠謹慎。多數網友在批評用詞之餘，也不忘肯定賈永婕此次讓台北101成功站上國際舞台的努力，認為這份榮耀實至名歸，然而賈永婕失言事件也再次凸顯身為企業領袖與公眾人物，在社群平台展現個人風格時，更需留意語言背後的社會意涵。