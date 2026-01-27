美國極限攀岩界傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日以沒有任何防護網、徒手的方式攀上台北101塔尖，觸摸最高處的避雷針，全程歷時91分鐘30秒，寫下人類歷史新頁。101董座賈永婕透露，霍諾德當天穿的「紅色戰袍」是本人喜歡的顏色，不過製作人一度擔心會牽扯到兩岸的政治敏感神經，讓賈永婕感到好笑。
商討霍諾德穿何種顏色衣服 製作人憂心紅色觸及兩岸議題
賈永婕今（27）日發文分享，霍諾德攀登台北101所穿的紅色上衣，其實事前有特別討論過，當時節目製作人James Smith來問賈永婕，霍諾德挑戰當天要穿何種顏色的衣服，賈永婕第一句話就說：「他喜歡什麼顏色，就穿什麼顏色啊！」
製作人James表示，霍諾德最喜歡紅色，但卻又含糊其辭，原來對方是在擔心紅色會不會被解讀成某種政治立場，「我當下真的覺得有點莫名的好笑，一個外國製作人，這麼認真替我擔心台灣的政治敏感度，怕我難做。」
對此，賈永婕要國外團隊放心，「在我們這裡，紅色代表的是吉祥、喜慶、祝賀，而且紅色真的很漂亮，我舉雙手雙腳贊成他穿紅色攀爬，只是我也沒想到拍出來的畫面，會這麼好看！」
霍諾德輕裝攀登台北101 登頂自拍造就歷史經典畫面
霍諾德攀登台北101當天，穿著知名戶外品牌The North Face紅色短上衣、黑色運動長褲，腳踩La Sportiva攀岩鞋，腰部繫著裝有碳酸鎂粉的包包，一身輕裝便上場挑戰攀爬101，歷經1小時31分30秒攀至101塔尖，他態度從容地站在避雷針旁邊，環顧四週，調整腰間的鎂粉袋，接著向地面的群眾揮揮手，不久從口袋中拿出手機，舉起手自拍，留下經典的歷史畫面。
