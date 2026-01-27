我是廣告 請繼續往下閱讀

▲立憲民主黨與曾為自民黨盟友的公明黨組成了「中道改革聯合」。（圖／美聯社／達志影像）

日本首相高市早苗在本月23日宣布解散眾議院後，日本眾議院今（27）日公告，選戰正式開跑，2月8日將進行投開票作業。這場選戰是自民黨與日本維新會聯合執政後首場國政選舉，高市早苗揚言若執政聯盟無法取得過半席次，她將負起政治責任「立即辭職」。高市早苗將自己的政治前途押注在此次選舉結果上，法新社也整理了將會影響高市早苗政治生涯的五大關鍵。眾議院已於23日正式解散，距離投票日僅16天，創下戰後日本國會解散至投票間隔最短的紀錄。目前各個候選人的海報已經貼滿街頭，宣傳車穿梭於巷弄之間。高市早苗27日在東京市中心舉行了首場造勢集會，吸引數十位民眾駐足聆聽。不過天普大學日本校區亞洲研究助理教授庫切克（Michael Cucek）表示，這段極短的競選期「不太可能產生太大影響」。他指出：「沒有太多需要介紹或說明的內容，各政黨提出的政策綱領高度相似。」他也補充，天氣可能對投票率的影響更大，因為日本北部正遭逢嚴重暴風雪。高市早苗於去年10月就任日本首位女性首相，其內閣初期擁有極高人氣，也使得她希望藉由選舉佳績，提振目前僅在眾議院掌握微弱多數的自民黨聲勢。高市早苗明言，若執政聯盟未能贏得多數席次，將立即辭職，把政治前途完全押在此次選舉上。不過目前高市內閣的人氣有下滑跡象。根據日本經濟新聞民調，內閣支持率已從12月的75%下滑至67%。選民對她近期提出、用以對抗通膨的減稅承諾及其財源感到質疑，也對突如其來的大選感到不滿，因為這已拖慢2026至2027年度預算的國會審議進程。法國巴黎銀行首席經濟學家河野龍太郎指出：「民調顯示，高市早苗的人氣未必能直接轉化為自民黨的顯著得票成長。」他表示，為了舉行大選而延後預算案通過，很可能讓相當數量的支持者對高市早苗轉為失望。面對自1955年以來幾乎長期執政的自民黨，以及其執政夥伴日本維新黨，在野勢力誓言聯手迎戰。立憲民主黨與曾為自民黨盟友的公明黨組成了「中道改革聯合」。分析人士認為，若新聯盟表現亮眼，選情可能相當激烈，但在野黨最終勝選的機率仍然不高。第一生命經濟研究所經濟學家熊野英生向法新社表示，各政黨之間並不存在顯著的政策差異，這場選舉正逐漸演變為一場對高市早苗個人領導能力的公投。近年來，日本飽受生活成本飆升之苦，選民對通膨的不滿，正是導致前任首相石破茂下台的重要原因之一。為了緩解壓力，高市早苗於11月推出規模達1350億美元的刺激方案，並承諾若當選，將兩年內免徵食品消費稅，呼應在野黨提出的多項減稅主張。然而，這可能進一步推高日本已相當龐大的國債，引發債市不安，也喚起市場對英國前首相特拉斯（Liz Truss）短命執政、引爆金融動盪的記憶。民調顯示，56%的選民認為免除消費稅對對抗通膨無效。另一項選民關注的焦點，是外國人在日本的角色，儘管相較其他已開發國家，日本的移民水準偏低，但民粹主義政黨「參政黨」在2025年年中的參議院選舉中取得突破。高市早苗則承諾將加強管制。她在內閣會議中提議，對非法居留的外國人採取更嚴厲措施，並加強對不動產買家的審查，同時也承諾會保障合法居留者的權益。國際議題同樣可能為選戰投下陰影。高市早苗近期積極走上外交舞台，鋪紅毯接待美國總統川普、與韓國總統李在明擊鼓同樂，並與義大利總理梅洛尼自拍合影。但她在去年11月提到「台灣有事」相關言論，暗示若中國攻擊台灣，東京可能進行軍事干預，隨後日中關係惡化，北京宣布加強對日出口管制。這場外交危機帶來的經濟代價，正令日本選民感到憂慮。