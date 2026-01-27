我是廣告 請繼續往下閱讀

▲杜男於過程中說詞反覆，眼見身分即將曝光竟徒步逃逸。（圖／翻攝畫面）

一名外籍杜姓男子日前以就讀北部某技術學院產學合作專班名義來台，怎料，遭到退學後竟逾期停留長達269日。13日上午10時55分許，杜男乘坐在一輛小貨車的副駕駛座，遭到巡邏員警盯上。而杜男於過程中說詞反覆，甚至直接下車徒步逃逸，員警上前追了數百公尺後將其逮捕，全案依法移送內政部移民署台北市專勤隊辦理遣返。據了解，保安警察大隊第二中隊員警13日上午10時55分許於萬華區環河南路與和平西路口執行巡邏路檢勤務時，發現一輛小貨車形跡可疑，故上前盤查。而坐在副駕駛座的一名外籍杜姓男子說詞反覆，眼見身分即將曝光，竟趁著員警不注意時下車徒步狂逃。員警見狀後立即追捕約數百公尺，成功將其壓制逮捕。經警方進一步調查後發現，杜男原以利用就讀北部某技術學院產學合作專班名義來台，退學後非法滯留於台，並以打零工維生，逾期停留長達269日，全案依法移送內政部移民署台北市專勤隊辦理遣返。保安警察大隊員警憑藉細心觀察與即時應變，成功查獲逾期停留外籍人士，並呼籲雇主應依法聘僱，避免觸犯法令，共同維護社會秩序。