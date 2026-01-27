我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年高雄市長選戰逐漸升溫，藍綠對決態勢明朗，國民黨由立委柯志恩出馬，將正面迎戰民進黨立委賴瑞隆。資深媒體人王淺秋爆料，她曾接觸多份不公開民調，顯示雙方目前呈現五五波的局面，藍營可說是非常有機會翻盤，加上柯志恩非常勤跑在地基層，談吐方面也深受高雄人喜愛，直言「這局高雄又要變天了」。王淺秋今（27）日於政論節目《大新聞大爆卦》中指出，柯志恩在高雄長期深耕，不僅地方走得很勤，形象也非常良好，又很有人氣，再加上她有心理學相關背景，相當了解人心，整體的談吐與氣質都相當符合選民的期待，能將高雄帶往更高的水平，往國際都會去前進。王淺秋強調，高雄選民的情緒感受是十分直接的，「你做的好不好、到底對高雄貢獻什麼？」都是在地人注重的關鍵；她認為，柯志恩這段時間累積的地方經營與問政表現，已逐步獲得認同，展現出的格局與氣魄，也讓她相當看好。更引發討論的是，王淺秋透露，她曾看過數份南部自己私下做的未公開民調，顯示柯志恩與賴瑞隆雖還有一小段差距，但雙方的支持度整體呈現五五波，「在高雄的確非常有贏面」。她直言，近來不論是選民談話或整體政治氛圍，都可以感受到「民心思變」，高雄人已經受夠民進黨獨大、長期霸凌，還嚴重破壞土地。「高雄變天機會太大了！」王淺秋指出，賴瑞隆在黨內初選中勝出，反而讓柯志恩更穩了，勝算大幅提高。她進一步提到，評估賴瑞隆目前的政治表現，加上先前捲入兒子霸凌爭議仍未完全消散，以及跟黨內人馬不是很對盤，所以還存有諸多衝突與檯面下的競爭，王淺秋斷言：「我看這局，高雄又要變天了！」