▲高雄優格店店員宇光，過去是軍校畢業，為了夢想提早退伍。（圖／翻攝自Threads@rora_charlie）

180公分高䠷身材 笑容成店面招牌殺器

▲不少網友以為宇光（左）是韓國人，直到開口才發現是台灣人，老闆娘也坦言因為宇光，女性顧客多了2成。（圖／翻攝自Threads@rora_charlie）

單身身分曝光 理想型是張柏芝

爆火韓劇《愛情怎麼翻譯》中，金宣虎和高允貞的超甜CP讓不少劇迷們甜翻，而高雄一間主打手作優格的小店近日意外成為社群焦點，一名外型亮眼的男店員，因他五官立體、氣質清爽，被不少網友形容神似韓劇男主角，甚至直接封號為「台版金宣虎」，相關照片與影片在社群平台瘋傳後，迅速吸引大批網友朝聖，讓原本低調經營的優格店瞬間成為話題名店，甚至有人第一時間就找出這位超帥男店員的IG，讓不少女網友大讚。這名爆紅的男店員叫「宇光」，今年24歲的他身高約180公分，擁有白皙膚色與高挺鼻樑，加上自然親切的笑容，讓不少顧客一進門就被吸引目光，店內日常畫面中他熟練地替顧客盛裝優格、搭配麥片與水果，看似平凡的工作流程，卻因他的存在而變得「自帶濾鏡」，不少人笑稱點餐時根本無法專心選口味，視線完全被店員本人搶走。宇光曾在受訪時坦言，自從在店內曝光後，來店顧客明顯以女性居多，甚至有人是「為了他而來」，他笑說有些熟客會特地詢問班表，若剛好遇到他休假，還會露出失望表情。更有網友分享，第一眼誤以為他是韓國人，直到聽到他開口說中文才驚覺是台灣人，並拿出韓星照片比對，直呼2人同樣擁有「會笑的眼睛」與俐落側臉，相似度極高。隨著討論熱度升高，宇光的背景也被網友一一挖出，他畢業於陸軍專科學校，過去曾有較為嚴謹的訓練背景，與現在的溫柔系形象形成反差萌，面對感情話題，他也不避諱透露目前單身，理想型偏好氣質型女生，像是張柏芝給人的感覺。相關發言曝光後，再度點燃留言區，不少網友直接喊話「請原地出道」，認為這樣的外型與話題度，不進演藝圈實在可惜。對於宇光意外成為店內焦點，老闆娘也大方給予肯定，表示當初面試時就覺得他親和力十足、工作態度認真，並非只靠外表取勝，她坦言自從宇光到職後，店內客源結構明顯改變，女性顧客比例高達九成，整體業績也成長約兩成，讓優格店意外成為高雄的熱門打卡點，老闆娘更在社群幽默表示：「我負責讓他來上班，妳們負責用行動支持我聘請這個超大功率行動電源！」也讓這波「帥哥效應」持續延燒。