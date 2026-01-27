我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰國衛生單位已在主要國際機場強化入境篩檢，嚴防立百病毒透過旅客移入。（圖／翻攝自Bangkok Post）

▲立百病毒過去曾在亞洲不少國家現蹤，有國際組織的專家警告，在全球仍飽受新冠病毒荼毒之際，應慎防由立百病毒引發的下一波流行。圖為2018年印度因立百病毒而死的患者下葬照片。（圖／美聯社／達志影像）

印度西孟加拉邦爆發致死率極高的立百病毒疫情，周邊與往來密切的亞洲國家全面拉高警戒。泰國、尼泊爾與台灣近期相繼宣布強化機場與邊境健康監測措施，嚴防疫情跨境擴散，區域防疫神經全面繃緊。根據《環球時報》引述外電報導，印度當局正全力圍堵西孟加拉邦的立百病毒群聚感染，目前已確認5起病例，地點鄰近加爾各答，其中更包含醫護人員感染，顯示院內傳播風險不容忽視，已有約100人被緊急隔離觀察。根據《獨立報》報導指出，首批確診病例為一名男性患者與一名女性護理師，隨後再有一名醫師、一名護士及一名醫院工作人員檢測呈陽性，相關醫院已啟動緊急防疫程序，印度公共衛生單位也加速疫調與隔離作業。在泰國方面，《曼谷郵報》報導，自本週起，曼谷素萬那普機場、廊曼機場及普吉機場已針對入境旅客加強篩檢，尤其鎖定來自西孟加拉邦的旅客。防疫措施包括體溫檢測、現場健康評估，若發現高燒或疑似立百病毒症狀者，將立即轉送至指定隔離設施。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）也出面回應民眾關切，強調目前泰國尚未出現立百病毒病例，但鑑於病毒致死率高、潛伏期可長達21天，政府將持續維持高強度監測，並呼籲旅客如出現症狀，務必主動通報旅遊史。除了泰國，尼泊爾政府已提升警戒層級，在加德滿都特里布萬國際機場及多處與印度接壤的陸路口岸設置健康檢查站；台灣方面，疾管單位則研議將立百病毒感染列為第五類法定傳染病，一旦出現病例須即刻通報並啟動嚴格防治措施。世界衛生組織指出，立百病毒為人畜共通傳染病，致死率可達40%至75%，各國高度戒備，正是為了防止下一波跨境疫情的出現。