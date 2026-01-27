我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市大寮區內坑路一處資源回收場驚傳火警！今天下午2時許，資收場內突然起火，現場濃煙蔽日，所幸火勢已於半小時內獲得控制，並未造成人員傷亡。然而，受風向影響，大量污染物正往東南方向擴散，環保局緊急提醒大寮區及屏東萬丹鄉的居民加強防護，務必緊閉門窗、減少外出。據了解，今天下午2時17分，高雄市大寮區內坑路一處資源回收場，因不明原因突然冒出火舌，伴隨滾滾濃煙直竄天際，消防獲報後不敢大意，火速調派13輛消防車及37名隊員趕赴現場，立即佈水線灌救。所幸在消防人員的全力搶救下，火勢於短短30分鐘內便得到控制，現場經初步搜索確認並無人員受困或傷亡，目前詳細的起火原因仍有待火調人員進一步鑑定釐清。針對高雄大寮資源回收場的火警後續，高雄市環保局在臉書發文提醒民眾，表示當地風向主要為偏西北風，導致火警產生的污染物向東南方向擴散，預計高雄市大寮區及鄰近的屏東縣萬丹鄉，空氣品質將受到影響。環保局特別呼籲居民，盡量待在室內並緊閉門窗，減少非必要的戶外活動。若必須外出，請務必佩戴好口罩加強防護，環保局也將鎖定監測數據，即時追蹤空氣品質的最新變化。