台北精打細算的鞋控與家庭族群請注意，年前最強一波「2026 喜迎馬年 鞋類品牌聯合特賣」即將在 1/27 於大台北瓦斯大樓震撼開跑！這次特賣陣容極為強大，集結了 7 大國際知名品牌，從擁有「孩童機能鞋天花板」美譽的日本龍頭 MOONSTAR 寬楦減壓護足穩步鞋，到深受潮流人士喜愛的美國 KangaROOS 經典口袋老爹鞋，通通祭出超誠意年度最低價。追求戶外機能與極致防護的專業人士，絕對不能錯過 GOODYEAR 認證專業鋼頭鞋與防水健行系列；而運動愛好者則能以極優惠價格入手義大利 LOTTO 彈力避震跑鞋與專業越野款。此外，戶外玩家必備的美國專業涼鞋 TEVA，以及高性價比代表 ARNOR 穩定避震跑鞋也同步登場，讓消費者能以親民預算享受專櫃級的穿著感。
除了成人鞋款，現場更準備了讓小朋友瘋狂的「人氣卡通鞋專區」，包括冰雪奇緣、漫威英雄及角落小夥伴，驚喜價 390 元起即可輕鬆購入，是家長年前幫孩子置辦新鞋的最佳時機。此外，現場還有機能襪與包袋等配件，祭出買一送一或 119 元起的超值組合。為了讓品牌愛好者買得盡興，主辦單位規劃了驚人的搶鞋攻略：1/27 至 2/1 首六日每天上午 11 點開始，每日限額 30 名，現場特價後還能再享「早鳥 7 折」疊加優惠，這在品牌通路幾乎是前所未見的折讓，搶到就是賺到。
全館優惠力道同樣驚人，現場推出滿 3000 折 200、滿 4000 折 300、滿 5000 折 400 的累計回饋，買越多折越多。針對平日下午茶時段的購物族，2/2 至 2/6 的 14:00 到 19:00 間特別規劃了加碼時段，只要消費滿 1500 元再享 9 折。若是趕在年前最後兩天 2/9 至 2/10 前來衝刺，還有滿 2000 現折 200 的末波回饋。搭配「拼盤組合價」多件購買更具優勢，以及掃碼加入 LINE 新好友結帳直接再打 95 折（點我加入），多重優惠層層堆疊，讓這場特賣會的性價比達到頂峰。
這場特賣會地點位在交通極為便利的台北市光復北路 11 巷 33 號 1 樓，就在大台北瓦斯大樓內。活動從 1/27（二）持續到 2/10（二），每天 11:00 至 21:30 營業，滿足上班族與家庭客的採買時間。交通方式多元，無論是搭乘公車至博仁綜合醫院站，或搭捷運至南京三民站 2 號出口、國父紀念館站 5 號出口，步行僅需數分鐘即可抵達。年前最後一波名鞋盛宴，不僅要換新鞋，更要省荷包，趕快排進您的行事曆，錯過只能等明年！
了解更多特賣商品和優惠內容
我是廣告 請繼續往下閱讀
全館優惠力道同樣驚人，現場推出滿 3000 折 200、滿 4000 折 300、滿 5000 折 400 的累計回饋，買越多折越多。針對平日下午茶時段的購物族，2/2 至 2/6 的 14:00 到 19:00 間特別規劃了加碼時段，只要消費滿 1500 元再享 9 折。若是趕在年前最後兩天 2/9 至 2/10 前來衝刺，還有滿 2000 現折 200 的末波回饋。搭配「拼盤組合價」多件購買更具優勢，以及掃碼加入 LINE 新好友結帳直接再打 95 折（點我加入），多重優惠層層堆疊，讓這場特賣會的性價比達到頂峰。
這場特賣會地點位在交通極為便利的台北市光復北路 11 巷 33 號 1 樓，就在大台北瓦斯大樓內。活動從 1/27（二）持續到 2/10（二），每天 11:00 至 21:30 營業，滿足上班族與家庭客的採買時間。交通方式多元，無論是搭乘公車至博仁綜合醫院站，或搭捷運至南京三民站 2 號出口、國父紀念館站 5 號出口，步行僅需數分鐘即可抵達。年前最後一波名鞋盛宴，不僅要換新鞋，更要省荷包，趕快排進您的行事曆，錯過只能等明年！
了解更多特賣商品和優惠內容