全球AI與高效能運算浪潮加速擴張，半導體供應鏈的重要性再度被推向檯面，近期黃仁勳抵台時直言「就是來要更多晶片」，被市場解讀為新一波晶片需求升溫的明確訊號，也凸顯先進製程在全球科技競賽中的關鍵地位。隨著台積電持續加碼先進製程投資，南科躍升為全球科技產業高度關注的核心節點之一，產業能量快速集中，也同步牽動城市發展步調與居住需求的長期走向。南科半導體產業鏈擴張力道持續，隨著產業加碼，生活、醫療與商業機能同步推進，包括萬豪集團旗下飯店動工、奇美醫療體系持續擴建，大型法人也提前卡位，其中，國泰人壽近年斥資45億元取得南科周邊大面積土地，規劃物流中心與廠辦，被視為看好區域長期發展的重要訊號。台積電近期預計在南科再投資3座2奈米廠，總投資額推估將達9千億元，產業擴張帶動就業人口成長，更加速科技菁英居住向外擴散，不同於過去「只求住得近」，現在的科技家庭更重視居住品質，以及能否在工作與生活取得平衡，「20分鐘通勤圈」成為可被接受的極限門檻，這也讓同時具產業連結、完整生活機能，且能快速銜接市中心的蛋黃重劃區，成為可串連南科與市區的關鍵節點，是具有長期保值性的焦點區段。在科技生活圈向外延伸的過程中，交通效率與通勤時間成為決定居住選擇的關鍵因素，全長約13.5公里的北外環快速道路完工後可迅速連通永康、北區及南科，通勤時間可望縮短至約15分鐘，讓科技族在園區與市中心之間移動更為高效，目前工程最後一哩路第四期工程也預計最快2026年6月完成用地取得，此外，位居園區及市區之間的永康轉運站引入7條國道客運與4條市區公車路線，大幅提升轉乘效率，也進一步拉近永康、台南市區之間的通勤距離。當產業投資與交通建設逐步兌現，自住需求明顯回流基本面，購屋族的目光聚焦在具備品牌實力、選地邏輯與品牌建商身上。從實價資料來看，上市建商遠雄建設近年於台南的推案，不僅獲得住戶與購屋者肯定，也為建案成功保值甚至創造了市場價值，以「安南町」為例，早期成交單價約落在每坪15萬元左右，近期揭露交易已站上3字頭，「新源邸」由2字頭跳升至近4字頭，「北府苑」成交單價亦由2字頭，一舉佔上4字頭，而「遠雄頂美」單價已穩定站上3字頭水準，反映市場對產品品質與地段條件的認同，也顯示品牌建商的定錨效果。延續一貫的選地與產品思維，「遠雄山禾」坐落於永康鹽行國中重劃區，車程約5分鐘可銜接北外環與永康交流道，無論通勤南科或台南市中心皆約15分鐘可達，亦能輕取遴近機能，近期就傳出好市多將在東區南台南車站設立第二家門市消息，可進一步強化生活和商業動能。