記憶體指標南亞科近期遭花旗環球證券最新點名，給出「賣出」評等，目標價僅41元，和市場上多頭研究機構動輒喊到接近300元形成落差，南亞科27日股價下跌3.15%，收在277元。花旗看空的核心，並不是否認近期這波記憶體行情，而是把焦點放在今年之後的產品結構。花旗認為，南亞科這段時間的股價強勢，主要是搭上DDR4價格走揚的順風車；但2026年DDR4的價格成長性可能明顯落後DDR5。偏偏DDR5正是AI伺服器的主流記憶體方向，若產業需求重心持續往DDR5傾斜，南亞科現階段DDR5比重仍偏低，對平均合約價格上調的受益程度恐怕不如市場想像。不過，市場看法並未一面倒。多數研究機構仍偏向樂觀，主因是對DDR4供給吃緊的延續性更有信心，甚至預期緊俏可能一路拖到2027年，並認為南亞科是主要受惠者之一；也有機構從產能配置角度分析，指出三大原廠資源往HBM傾斜，反而讓商品化DRAM的擴產誘因下降，使得這一輪循環和過去不太一樣，價格高檔可能維持更久。極端分歧的報告也在網路引發討論，部分投資人對「41元」感到不可思議，甚至認為是誤植或反向指標；但也有人提醒，外資目標價往往建立在不同情境與時間軸假設，更重要的是該回到DDR4/DDR5產品結構、終端需求與自身風險承受度。在盤面籌碼上，外資連續11天站在賣方，出脫南亞科4.6萬張；投信則是買多於賣。