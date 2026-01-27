我是廣告 請繼續往下閱讀

歐洲商會（ECCT）與人才招募顧問公司華德士（Robert Walters）今（27）日公布「2026數位薪資調查報告」，提到受到關稅及地緣政治影響，今年僅有4成企業預計擴大招募，並稱企業面對台灣人力不足，有意願到東南亞尋覓人才。而台美關稅拍板15%，華德士台灣總經理文岳翰（John Winter）強調，將有助於客戶在台招募人力、消費信心也有望回溫。華德士指出，2026年的台灣市場可以用「審慎但穩定」來形容，多數企業都感受政治和經濟不確定性，也侷限了招募人才決策，今年僅有40%企業預計擴大招募，擴增幅度超過10%企業僅占9%，選是多數企業態度都較為保守，但並未造成就業市場緊縮，而是更聚焦在幾個重要職位；科技產業人力需求仍相當炙手可熱，尤其在半導體、AI、資料以及自動化領域。文岳翰表示，63%的企業反映地緣政治與經濟不確定性對其產業產生影響，考量到風險管理與營運彈性，更稱47%的企業已將部分招募重心轉移到東南亞或其他區域市場。另外，53%的企業預計5年內啟動大規模技能升級，79%的專業人士認為AI將對其職涯產生正面影響，且已有92%的受訪者採取或規劃相關行動。對於台灣企業尋求東南亞人才，文岳翰補充，這是在人才短缺下，企業所採取的策略，願意在台灣以外的地方尋找候選人，但必須要克服語言能力，因此往往都會選擇馬來西亞及新加坡，或者選擇海外歸台灣人。對於台美關稅如今拍板15%，是否有助於改善企業招募焦慮？文岳翰說，進入關稅時代，任何東西都可能出現不確定性，而這將會影響到市場信心，關稅可以拍板當然會讓更有效地規劃，並且至少能更好地預見未來，但這主要還是因產業發展而異，如傳統製造業會受到較大影響，快速消費品（FMCG）也會隨著消費信心回溫而減少影響。