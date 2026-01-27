我是廣告 請繼續往下閱讀

▲碼頭樂園有最受小朋友喜愛的機械、氣墊遊樂設施。（圖／高市府觀光局提供）

「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」今年以「超人降臨港都」為策展主軸，邀請日本知名IP、橫跨世代的英雄角色「超人力霸王」現身愛河灣及高雄港16至18號碼頭，活動將於2月7日至3月1日登場，透過主題裝置、見面會、夜間燈光秀、快閃店及系列活動，打造融合港灣景觀、城市節慶與親子歡樂的「超人慶典」。市長陳其邁表示，「高雄冬日遊樂園」持續以國際級IP結合港灣景觀，形塑高雄冬季觀光亮點，已成為高雄最重要的城市品牌活動之一。2026年適逢「超人力霸王」60周年，將由「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」首次以大型水上氣膜於戶外進行展示，以守護城市為核心精神，向市民大眾傳遞正向能量。觀光局長高閔琳補充，2026高雄冬日遊樂園除了有超人力霸王的帥氣守護，今年市府亦再次與臺灣港務公司合作，讓16-18號碼頭化身為歡樂碼頭樂園，同時還有最受小朋友喜愛的機械、氣墊遊樂設施，還有美味的餐飲市集等。今年的碼頭樂園更推出「超人力霸王見面會」，歡迎喜愛超人力霸王的大小朋友，把握機會近距離見證英雄魅力。燈會期間周周都有精彩活動，此外，高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心每日亦有燈光秀展演，一定會帶給大家精彩的藝文饗宴。高市府觀光局提醒，配合活動舉辦，愛河灣周邊道路每日14-22時實施交通管制，包含愛河灣西岸(公園路以南、七賢路以東)、東岸(五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西)等區內道路（居民、公車除外），並視需要機動擴大管制。交通局呼籲，歡迎市民多加利用捷運、輕軌、公車等公共運輸前往，快速又便利。