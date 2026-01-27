我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節將至，2月9日至23日為高市警局加強重要節日安全維護工作期間，以「順暢」與「安全」為交通工作主軸，除針對年節期間交通疏導及安全維護整備，包含11處風景區、1處年貨大街及年節期間主要幹道，為重要交通疏導重點外，並以機(機車)、老(高齡者)、大(大型車)、酒(酒後駕車)、行(行人)為等五大族群為核心防制對象警察局也與道路主管機關積極聯繫配合，共同依據往年交通狀況，先期規劃停車區域、引導牌面、改道措施等相關作為，以確保市民年節前後交通順暢。另在交通安全維護部分，高雄市政府警察局以機(機車)、老(高齡者)、大(大型車)、酒(酒後駕車)、行(行人)為等五大族群為核心防制對象，並以「八大項重點違規」、「行人安全5項違規」及「大型車易肇事違規」為執法主軸，加強路口闖紅燈、嚴重超速、酒後駕車、不禮讓行人等重點違規執法及宣導，逐步降低重大交通事故發生。根據統計，高雄市115年迄今發生之死亡交通事故，警察局均高度重視並即時啟動應變機制，包括跨年夜發生之死亡交通事故，立即現地會勘，決議調整公車站位置、進行標線及車道調整及調整周邊停車場出入動線等。另由於往年年初至過年前為交通事故高峰，尤其酒後駕車更為防範重點，警察局於1月23日已要求各分局全面強化事故防制作為，包括「自1月24日至元宵節強化酒後駕車重點執法」、「全面強化酒後駕車宣導及防制作為」、「加強大型車違規稽查及強化工區周邊交通疏導與安全巡查」、「結合交通疏導崗，針對行人及高齡者進行關懷宣導及安全維護」及「持續加強易肇事地點精準執法」，以維護交通安全與秩序。另外，高市警局特別提醒，時近歲末年終，各類聚餐活動頻繁，呼籲民眾參加餐敘前，務必事先規劃返家方式，如指定駕駛、搭乘計程車或使用代駕服務，切勿因一時貪圖方便而釀成憾事。在整體交通事故防制，警方將持續以執法與宣導並行，打造安全有序的用路環境。