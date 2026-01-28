我是廣告 請繼續往下閱讀

印度與泰國：疫情現況警報

▲印度近期爆發立百病毒疫情，衛生人員全副武裝進駐疫區進行消毒與檢測。（圖／路透社／達志影像）

立百病毒是什麼？致死率為何這麼高？

臨床症狀：從感冒到致命腦炎

台灣防疫升級：列入第五類法定傳染病

「立百病毒」個人預防5大攻略

近期亞洲公衛神經再度繃緊，致死率最高達75%的「立百病毒」（Nipah virus），疾管署擬將「立百病毒感染症」列為第5類法定傳染病。究竟這個被稱為「宛如電影情節」的病毒是什麼，民眾該如何自保？印度西孟加拉邦近期爆發疫情，已累計5例確診，其中包含醫護人員在照護過程中感染，顯示出「院內感染」與「人傳人」的高度風險，目前已有上百人接受隔離。同時，衛生部門在境內的果蝠身上也驗出立百病毒。雖然泰國目前尚未出現人類確診案例，但官員示警，由於病毒潛伏期長達21天，海外疫區遊客可能成為傳播破口。為此，曼谷素萬那普、廊曼及普吉等國際機場已強化入境篩檢。立百病毒屬於副黏液病毒科，其自然宿主為果蝠（狐蝠屬）。根據世界衛生組織（WHO）與疾管署資料，其致死率介於40%到75%之間。最令人擔憂的是，目前全球尚無核准的特效藥或疫苗可以預防或治療。台大醫師黃立民指出，立百病毒具有「複製速度快、容易突變」及「可以人傳人」兩大特性，其風險不容小覷。感染後的初期症狀與流感相似，包括：◾發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐及喉嚨痛。◾重症者可能迅速惡化為腦炎、抽搐，並在24至48小時內陷入昏迷。◾康復者仍可能留下發育遲緩、癲癇或人格改變等後遺症。為加強系統預警，台灣疾管署已預告將「立百病毒感染症」列為第五類法定傳染病，預計3月中正式實施。屆時，醫師若發現具流行地區（如印度、孟加拉）旅遊史且出現腦病變症狀的疑似個案，必須在24小時內通報。1、避開疫區：盡量避免前往印度西孟加拉邦、喀拉拉邦及孟加拉等流行地區。2、遠離宿主：避免接觸蝙蝠、豬隻或其排泄物，並禁止在蝙蝠棲息地附近養豬。3、注意飲食：避免飲用生椰棗樹汁或食用遭果蝠污染的水果。4、勤加洗手：養成良好衛生習慣，特別是接觸動物後應以肥皂洗手。5、就醫防護：若須照護病人，應避免接觸體液，並落實洗手與消毒。