日本職棒（NPB）新賽季新增2位台將，除了福岡軟銀鷹隊投手徐若熙，還有西武獅隊外野手林安可，曾有日職執教經驗的味全龍巡迴統籌教練古久保健二今（27）日指出，林安可的球技沒有問題，但可能要盡快適應日職的賽程與球場環境，移動上會比較辛苦，古久保也建議林安可多跟中村剛也、栗山巧等資深老將請益，相信幫助會很大。林安可休賽季透過旅外球員資格，成功轉戰日職，古久保表示，西武球團會期待林安可的打擊是「強打者」，「身為洋將，也會馬上進入到先發名單中，畢竟這幾年西武隊長打火力稍微有一些不足，中村剛也年紀也稍微有一點年長，可能需要新世代的打者接棒。」古久保認為，西武隊另一位洋砲奈文（Tyler Nevin）成績很好，但不是單季30、40轟的強打，而林安可在球技方面完全沒有問題，但必須要成為3到5棒的中心打線成員。除此之外，古久保建議林安可多跟中村剛也、栗山巧等資深老將多請益，「如果能從2位身上學些東西，相信對安可幫助會很大，他們是西武隊資深領導人物，可以常去問他們一些事情。其他像是打擊、守備，我認為安可沒什麼太大問題。」古久保也點出林安可需要適應的地方，像是球場與賽程，「西武巨蛋的地理位置稍微不便，有可能在埼玉打完隔天就要去北海道或福岡，一早要跑去羽田機場，晚上就要比賽，這是辛苦的點，也是移動上需要注意的地方。」另外，古久保指出，日職單週6戰，且六、日的賽事通常會打午場，加上西武巨蛋夏季非常炎熱、春季非常寒冷，也是林安可轉戰日職後可能會遇到的問題。古久保直言，不論是去年的古林睿煬，又或是今年的徐若熙、林安可，赴日的最大問題會是語言與飲食，需要經過時間適應。