涉嫌大規模跨國詐騙的「太子集團」創辦人陳志在1月7日被柬埔寨政府逮捕，並被引渡回中國。柬埔寨內政部已註銷他的國籍，柬埔寨外交部近日更指，陳志是透過偽造文件和假資料，藉此取得柬埔寨國籍。根據中國媒體界面新聞報導稱，柬埔寨外交部當地時間1月26日就陳志被遣返中國發布說明，強調該決定依據柬埔寨法律，且符合相關司法協助與法律合作程序。關於撤銷陳志柬埔寨國籍一事，柬埔寨外交部表示，這項決定嚴格遵循《國籍法》新增的第4款第29條，以及《國籍法實施法令》第4款第52條之規定。依據上述法律條文，若入籍公民被發現通過偽造文件或在申請過程中提供虛假資訊而取得柬埔寨國籍，政府有權依法撤銷其國籍。聲明稱，此類行動彰顯了柬埔寨方面持續致力於加強國際合作，以維護和平、穩定與社會經濟發展，並有效打擊跨國犯罪活動。柬埔寨內政部在本月7日曾發出通告稱，在打擊跨國犯罪合作框架下，應中國有關部門請求，柬埔寨執法機關逮捕並遣返包括陳志在內的3名中國籍人員。通告稱，陳志此前所持有的柬埔寨國籍，已於2025年12月依據《柬埔寨國籍法》，經國王頒布王令正式撤銷。陳志1987年生於中國福建，2014年入籍柬埔寨，自2015年起擔任太子集團董事長，過去媒體曾報載他在2014年放棄中國國籍，但柬埔寨政府先前公告陳志等3名為「中國公民」，究竟有無放棄過中國國籍身分未能證實。